Новий прорив у медицині: медики знайшли спосіб боротьби з раком яєчників

Чоловік тримається за низ живота. Фото: google

Свіжа клінічна розробка в галузі лікування раку яєчників показала неймовірну ефективність, зменшивши розміри пухлини майже у половини пацієнтів. Це прорив у терапії, який відкриває перспективу тривалого контролю за захворюванням.

Про це пише The Guardian.

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Комбінація препаратів у лікуванні уповільнює ріст пухлини, що дає можливість утримувати прогресування хвороби протягом тривалого часу. Експерти високо оцінили результати випробувань, представлених на світовому онкологічному саміті, заявивши про їхній видатний ефект і грандіозну перспективу.

Серед пацієнтів, яким допоміг новий метод лікування, була жінка, якій раніше лікарі повідомили про безсилля сучасних методів, включаючи хіміо- та гормональну терапію перед її раком яєчників. Однак новий підхід дозволив їй знову здобути перемогу над захворюванням, знищивши пухлини.

У ході другого етапу дослідження, проведеного Royal Marsden NHS Foundation Trust та Інститутом досліджень раку в Лондоні, було випробувано комбінацію препаратів авутометиніб та дефактініб. У 45% пацієнтів, які отримали цю комбінацію, помітно скоротився розмір пухлин — ефективність препарату вдвічі перевищила ефективність альтернативного лікування траметинібом.

Пацієнти з певною мутацією (KRAS-залежні пухлини яєчників) мали ще більшу ефективність лікування — у 60% з них пухлини зменшилися. Але навіть без цієї мутації, 29% пацієнтів мали позитивну відповідь на терапію, що вище, ніж середньостатистичні показники при стандартному лікуванні.

Доктор Сюзанна Банерджі, видатний світовий фахівець у галузі досліджень висловила впевненість у тому, що це дослідження може стати "суттєвим прогресом".

"Початкові дані цього дослідження можуть принести радісні звістки для жінок, які страждають від низькодиференційованого серозного раку яєчників, вказуючи на метод лікування, який може виявитися набагато ефективнішим, ніж поточні підходи", — зазначила вона.

Нагадаємо, що американські та британські вчені виявили, що за допомогою аналізу крові можна діагностувати рак. Тест безпомилково виявив симптоми цього захворювання у кожних двох випадках із трьох серед 5 тисяч осіб, які обстежилися у лікарів із підозрою на онкологію.