Какие вакцины нужны для взрослых?

Вакцинация для взрослых. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Военные условия с ограниченным доступом к проточной воде и средствам гигиены, а также с повышенным риском ранений являются идеальной средой для возникновения таких заболеваний, как столбняк и дифтерия. Именно по этой причине медики советуют вакцинироваться.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

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Дифтерия

Дифтерия — острое инфекционное заболевание. Возбудитель — дифтерийная палочка. Когда она попадает в дыхательную систему, она вырабатывает токсин, который попадает в кровь и поражает разные органы, чаще всего сердце, нервную систему, почки.

"Передается инфекция воздушно-капельным путем и может проявляться болями в горле, повышенной температурой, лихорадкой, отеком слизистой гортани, налетом на миндалинах серого цвета, осиплостью голоса. Приводит к усложнению дыхания. Во время войны существует особенно большой риск инфицирования", — отметили врачи.

Выбрать нужную вакцину поможет семейный врач. Фото: Pexels

Столбняк

Военные условия с ограниченным доступом к проточной воде и средствам гигиены, а также с повышенным риском ранений являются идеальной средой для возникновения столбняка. Это инфекционная болезнь, которую вызывают бактерии Clostridium tetani. Они живут в почве и кишечнике животных.

"От человека к человеку это заболевание не передается. Инфицирование столбняком происходит при попадании грязи в рану или порез, вследствие укусов животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. Столбняк поражает нервную систему и проявляется сильными судорогами, что может привести к переломам костей, проблемам с глотанием. Больной человек испытывает сильную боль", — отметили медики.

Прогноз в случае заболевания неблагоприятный. Даже, несмотря на экстренную реанимацию и оперативное медицинское вмешательство, смертность достигает 70 %. Смерть, как правило, наступает из-за спазма дыхательных мышц и паралич сердечной мышцы.

Эффективность прививки составляет 95-100%. Фото: Pexels

Как противодействовать

Единственный надежный способ защититься от столбняка и дифтерии — прививка, эффективность которой составляет 95–100%.

Детям прививки делают в 2, 4, 6, 18 месяцев, 6 и 16 лет. Впрочем, иммунитет не сохраняется на всю жизнь. Поэтому необходима ревакцинация в 26, 36, 46, 56, 66 и дальше — каждые десять лет. Своевременная ревакцинация крайне важна.

График вакцинации по возрасту. Фото: Минздрав.

"Обращаемся ко всем взрослым: проверьте свой вакцинальный статус. Когда вы последний раз получали прививки против столбняка? Если прошло более 10 лет, обязательно обратитесь в ближайшую амбулаторию или к медицинскому работнику в центре размещения внутренне перемещенных лиц. Если вы планируете или уже защищаете Украину на фронте, пожалуйста, обязательно сделайте прививку", — резюмировали врачи.

Вакцина против столбняка и дифтерии обычно сочетается в одном флаконе, поэтому одним визитом вы защищаетесь от двух заболеваний одновременно.

Ранее мы писали, что в МОЗ сообщили, что вспышка полиомиелита среди детей не отступила — нужна вакцинация.