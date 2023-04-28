Які вакцини потрібні для дорослих людей?

Вакцинація для дорослих людей. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Військові умови з обмеженим доступом до проточної води й засобів гігієни, а також із підвищеним ризиком поранень є ідеальним середовищем для виникнення таких захворювань, як правець та дифтерія. Саме з цієї причини, медики радять вакцинуватися.

Про це повідомили в Центрі громадського здоров’я України.

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Дифтерія

Дифтерія — гостре інфекційне захворювання. Збудник — дифтерійна паличка. Коли вона потрапляє в дихальну систему, вона виробляє токсин, який потрапляє до крові й уражає різні органи, найчастіше — серце, нервову систему, нирки.

"Передається інфекція повітряно-крапельним шляхом і може проявлятися болями в горлі, підвищеною температурою, лихоманкою, набряком слизової оболонки гортані, нальотом на мигдалинах сірого кольору, осиплістю голосу. Призводить до ускладнення дихання. В час війни існує особливо великий ризик інфікування", — зауважили лікарі.

Обрати потрібну вакцину допоможе сімейний лікар. Фото: Pexels

Правець

Військові умови з обмеженим доступом до проточної води й засобів гігієни, а також із підвищеним ризиком поранень є ідеальним середовищем для виникнення правця. Це — інфекційна хвороба, яку спричиняють бактерії Clostridium tetani. Вони живуть у ґрунті та кишковому тракті тварин.

"Від людини до людини це захворювання не передається. Інфікування правцем відбувається при потраплянні бруду в рану або поріз, унаслідок укусів тварин чи травмування гострими предметами, уламками деревини. Правець вражає нервову систему і проявляється сильними судомами, що може призвести до переломів кісток, проблем із ковтанням. Хвора людина відчуває сильні болі", — відзначили медики.

Прогноз у разі захворювання несприятливий. Навіть попри екстрену реанімацію та оперативне медичне втручання смертність досягає 70 %. Смерть, як правило, настає через спазм дихальних м’язів і параліч серцевого м’яза.

Ефективність щеплення становить 95–100 %. Фото: Pexels

Як протидіяти

Єдиний надійний спосіб захиститися від правця та дифтерії — щеплення, ефективність якого становить 95–100 %.

Дітям щеплення роблять у 2, 4, 6, 18 місяців, 6 та 16 років. Утім імунітет не зберігається на все життя. Тому необхідна ревакцинація у 26, 36, 46, 56, 66 і далі — кожні десять років. Вчасна ревакцинація є вкрай важливою.

График вакцинація за віком. Фото: МОЗ.

"Звертаємося до всіх дорослих: перевірте свій вакцинальний статус. Коли ви востаннє отримували щеплення проти правця? Якщо минуло понад 10 років, — обов’язково зверніться до найближчої амбулаторії або до медичного працівника в центрі розміщення внутрішньо переміщених осіб. Якщо ви плануєте або вже захищаєте Україну на фронті, будь ласка, обов’язково зробіть щеплення", — резюмували лікарі.

Вакцина проти правця та дифтерії зазвичай поєднана в одному флаконі, тому одним візитом ви захищаєтесь від двох захворювань водночас.

Раніше ми писали, що в МОЗ повідомили, що спалах поліомієліту серед дітей не відступив — потрібна вакцинація.