Четверть украинцев в группе риска тяжелых психических расстройств, — ВОЗ

Четверть украинцев могут иметь тяжелые психические расстройства: в чем причина
Из-за войны четверть населения Украины находится в группе риска тяжелых психических расстройств. В настоящее время психическое здоровье становится основной проблемой в области здравоохранения.
Об этом пишет агентство Reuters.
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Как война влияет на психологическое здоровье
Специальный советник Европейского регионального бюро ВОЗ Мишель Казачкин считает, что война в Украине создала серьезную угрозу психическому здоровью населения, а также привела к нехватке медицинских средств и персонала.
"По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время каждый четвертый человек в Украине находится под угрозой тяжелого психического здоровья", — сказал Казачкин.
Описывая свой недавний визит в Днепр, Казачкин рассказал, что видел десятки военнослужащих, госпитализированных с "острой и трагической тревогой, депрессией и психическими расстройствами". По его мнению, психическое здоровье становится доминантной проблемой здравоохранения в Украине, война и ее последствия привели к увеличению употребления разрешенных и запрещенных психоактивных веществ.
Кроме того, кризис здравоохранения в Украине, как ожидается, распространится и на другие части Восточной Европы и Центральной Азии, частично в результате экономического спада в россии, экономика которой тесно связана с экономикой многих других бывших советских республик.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в Украине трансформируют систему психического здоровья. В частности, Минздраву уже поручили подготовить рекомендации к Плану мероприятий на 2023-2025 годы по реализации Всеукраинской программы ментального здоровья по инициативе первой леди Елены Зеленской.