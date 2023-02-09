Чверть українців у групі ризику важких психічних розладів, — ВООЗ

Війна створила серйозну загрозу психічному здоров’ю населення

Через війну чверть населення України перебуває у групі ризику важких психічних розладів. Наразі психічне здоров’я стає переважною проблемою в області охорони здоров'я.

Про це пише агентство Reuters.

Як війна впливає на психологічне здоров'я

Спеціальний радник Європейського регіонального бюро ВООЗ Мішель Казачкін вважає, що війна в Україні створила серйозну загрозу психічному здоров’ю населення, а також призвела до нестачі медичних засобів і персоналу.

"За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, на цей момент кожна четверта людина в Україні перебуває під загрозою важкого психічного здоров’я", — сказав Казачкін.

Описуючи свій нещодавній візит до Дніпра, Казачкін розповів, що бачив десятки військовослужбовців, госпіталізованих із "гострою і трагічною тривогою, депресією та психічними розладами". На його думку, наразі психічне здоров’я стає домінантною проблемою охорони здоров’я в Україні, війна та її наслідки призвели до збільшення вживання дозволених і заборонених психоактивних речовин.

Окрім того, криза охорони здоров’я в Україні, як очікується, пошириться й на інші частини Східної Європи та Центральної Азії, частково в результаті економічного спаду в росії, економіка якої тісно пов’язана з економікою багатьох інших колишніх радянських республік.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні трансформують систему психічного здоров’я. Зокрема, МОЗ вже доручено підготувати рекомендації до Плану заходів на 2023-2025 роки з реалізації Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативи першої леді Олени Зеленської.