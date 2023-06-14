От чего ухудшается зрение

Человеческий глаз. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Совет украинцу не волноваться и всячески обходить переживаний может повлечь за собой довольно бурную реакцию. Ведь от нас, к сожалению, не зависит время и частота прилетов. Однако мы должны знать, какое влияние оказывает на зрительную систему кратковременный и длительный стресс и уметь бороться с ним.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE сообщила офтальмохирург сети медцентров "Новий зір" Татьяна Петровская.

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Почему ночные тревоги повышают уровень стресса

"Сейчас из-за почти непрерывных ночных атак украинцы получают большие дозы кортизола. Этот гормон при нормальных обстоятельствах очень полезен, потому что служит для пробуждения организма. Однако когда вы просыпаетесь от сигналов тревоги в 2-3 часа и ждете завершения прилетов к утру, происходит сбой естественных циркадных ритмов. Со временем это влияет не только на психическое состояние, но и на физическое", — сообщила врач.

Она также отмечает, что нарушения цикла выработки кортизола в течение суток (в нормальной ситуации его наивысшая концентрация в организме — в 6.00-9.00, а самая низкая — в 23.00-1.00) приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению, депрессивным и тревожным расстройствам, детей — к синдрому дефицита внимания и гиперактивности.

Зрачок глаза. Фото: Pexels

"Страна-агрессор сознательно использует изнурительную тактику Фабиана, атакуя украинские города ночью. Даже когда реальной угрозы нет, например фальш-цели, мы все равно не спим, волнуемся, бежим в укрытие или прячемся за две стены, что морально и физически истощает", — сказала офтальмохирург.

Не считая того, таковая ситуация может приводить к адреналиновой зависимости. Этот гормон стресса отвечает за энергию и бодрость и одновременно за тревожность и напряжение. Сейчас психологи с грустью отмечают, что многие клиенты не могут заснуть, потому что ждут сигнала тревоги и звуки взрывов, особенно это касается молодежи.

Диагностика зрения. Фото: Freepik

"Так психика адаптируется к стрессу, ведь констатация уже факта наступления опасности дает ощущение облегчения. Однако постоянные выбросы адреналина наносят вред организму, причиняя гипертонию, износ сосудов, значительную нагрузку на сердце и нервную систему", — добавила врач.

Как кратковременный стресс сказывается на заре

Специалист отмечает, что вследствие учащенного сердцебиения и дыхания происходит гипервентиляция легких. Резкое увеличение кислорода и уменьшение углерода может стать причиной появления звездочек или мушек перед глазами или ощущение, что все вокруг темнеет.

"Это яркий пример панической атаки. Вот почему рекомендуется подышать в пакет или ладони, сложенные челноком, чтобы уменьшить концентрацию кислорода в организме", — пояснила Татьяна Петровская.

Страдают сосуды - ухудшается зрение

Как действуют гормоны стресса? Они заставляют сердце ускоренно сражаться, а мышцы напрягаться. Это приводит к скачку артериального давления и образованию спазмов. Именно такие последствия приводят к проблемам со зрением.

"Следовательно, в первую очередь негативное влияние испытывает сосудистая система глаз: мелкие капилляры, проводящие кислород и необходимые вещества в органы зрения, повреждаются", — пояснила врач.

Крупным планом глаз. Фото: Pexels

Перепад АД в стрессовых ситуациях опасен спазмом артерий, питающих зрительный нерв. А резкое нарушение кровообращения может привести к ишемической оптической нейропатии. В результате за 1–2 дня значительно падает острота зрения, а перед глазами возникает неподвижное темное пятно. Такое состояние требует немедленного обращения в офтальмологическое отделение.

"Из-за блокировки сосудов в сетчатке возникает тромбоз вен или окклюзия артерий. Тогда уже зрение теряется мгновенно. Обычно поражается один глаз: вместо изображения человек видит темноту. Это очень опасная ситуация, поэтому следует как можно быстрее обратиться к врачу. Во многих случаях, при своевременном начале лечение, удается улучшить зрение. Но, к сожалению, терапия не всегда дает результат", — отметила Татьяна Петровская.

Следовательно, гипертоникам и людям, подверженным стресс к скачкам давления, следует быть максимально осмотрительными и принимать лекарства. А больным глаукомой помнить, что они тоже в группе риска.

Когда поражается сетчатка

Хронический стресс и непомерная перегрузка бывают предпосылкой развития центральной серозной хориоретинопатии. Раньше эта болезнь была присуща определенной категории — активным, гиперответственным лицам, которые берут на себя слишком много обязанностей. Как говорится: работают 24/7. из-за войны, что накладывает на украинцев непосильное бремя, в зону риска может попасть любой.

Диагностика зрения. Фото: Freepik

Такие люди жалуются на появление полупрозрачных пятен перед глазами (чаще перед одним глазом), искривление линий и восприятие изображения в уменьшенном виде. А еще на пониженную контрастность картинки и искажение цветовосприятия.

"При этом заболевании нарушается естественный барьер — поражается пигментный слой сетчатки, и под ней набирается жидкость. Чем дольше держится отек, тем больше повреждаются фоторецепторы. В таких случаях может потребоваться медикаментозное или лазерное лечение. Кроме того, пациенту рекомендуют наладить сон, больше отдыхать, бывать на свежем воздухе, рационально питаться и избегать стрессов", — добавила врач.

Длительное напряжение мышц - негативный фактор для глаз

"Хронический стресс, бодрствование ночью, долгое сиденье в гаджетах ведет к перенапряжению глазных мышц, расстройствам аккомодации (настройка глаза на расстоянии). А это уже может приводить к развитию зрительной усталости (астенопии), возникновению близорукости или прогрессированию уже имеющейся близорукости. Возможно увеличение зрительных расстройств у людей с некорректируемой дальнозоркостью и астигматизмом", — сообщила Татьяна Петровская.

Сетчатка глаза. Фото: Freepik

Также стресс нередко становится причиной миокимии, когда дергается глаз. На самом деле дёргается участок вокруг глаза (века) из-за нервного тика. Такое достаточно неприятное состояние длится от нескольких минут до дней и даже недель.

Чтобы исключить вероятность пересыхания роговицы, врач предложит:

неделю пользоваться увлажняющими каплями;

обогатить рацион кальцием, калием и магнием;

больше гулять на улице;

спать 7–8 часов;

не злоупотреблять продуктами, возбуждающими нервную систему, в частности кофе и алкоголем.

Рекомендации офтальмолога, как снизить влияние стресса на зрение

При любых признаках ухудшения зрения или дискомфорта глаз обращаться к окулисту. Специалист найдет причину и назначит адекватное лечение. Офтальмолог увидит начало гипертонической болезни, когда будет осматривать глазное дно.

Глаза зеленого цвета. Фото: Freepik

По признакам стресса, панической атаке применяйте дыхательные упражнения. Например, техника Вейла: 4 секунды медленно втягивайте воздух носом, задерживайте дыхание на 7 секунд, а затем неспешно громко выдыхайте в течение 8 секунд. Сделайте минимум 4 повтора. Это не только поможет успокоиться, но и поскорее заснуть.

Старайтесь избегать факторов, дополнительно провоцирующих стресс:

не читайте постоянно новости;

раньше ложитесь спать, не дожидаясь ночной тревоги;

пока откажитесь от изнурительных диет и употребления алкоголя и избытка кофе;

приучите себя не сидеть на вечер в гаджетах.

Лучше прогуляйтесь перед сном, сделайте самомассаж, обнимайтесь с близкими.

Делайте перерывы, работая за компьютером (на 20 секунд каждые 20 минут), смотрите вдаль, чтобы разгрузить глаза, пользуйтесь увлажняющими каплями, особенно во время жары и при работе кондиционера.

А если видите, что не можете самостоятельно справиться со стрессом, обязательно обратитесь к психотерапевту, который может назначить лекарства или сессии с психологом.

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