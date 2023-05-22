Що робити, якщо при алергії сверблять очі

Жінка в окулярах. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Пора року часто диктує нам правила життя. І це стосується не лише підбору нового гардеробу, зміни харчування, а й принципів піклування про здоров’я. Адже в кожному сезоні з’являються свої чинники, що впливають на наш організм. Як доглядати за очима в період спеки й чи відрізняється гігієна, наприклад взимку та влітку.

Про це в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE повідомила лікарка-офтальмологиня мережі клінік "Новий Зір" Ольга Кацанівська.

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Здоров'я очей. Фото: Pexels

Сонце

Сонце — перше, що спадає всім на думку. Ультрафіолетове випромінювання негативно впливає на очі, бо спричиняє опіки й може призводити до фотокератиту.

"Проте мало хто замислювався, скільки шкоди завдають сонцезахисні окуляри. Йдеться саме про іміджеві аксесуари — гарні, стильні, різнокольорові, але без спеціального УФ-фільтра. Звичайні темні скельця дають зворотний ефект: зіниця, замість того щоб звузитися від сонця, залишається такою ж широкою й промені без всяких перешкод потрапляють всередину ока. Звісно, що з часом це призводить до проблем, у тому числі із зором", — повідомила лікарка.

Варто купувати окуляри тільки в оптиці й підбирати з відповідним ступенем захисту від ультрафіолету, відповідним ступенем затемнення та згідно з призначенням.

Сухість очей

Сухість очей — друга проблема, на яку часто скаржаться взимку та влітку. До цього призводять знижена температура повітря, сильний вітер, опалення в приміщеннях, кондиціонери, висока температура й надмірний час, проведений за гаджетами.

Тож офтальмологиня рекомендує користуватися зволожувачами повітря та краплями для зволоження очей на основі гіалуронату натрію та інших речовин. Однак краще порадитися з фахівцем, який саме засіб придбати, адже лише лікар шляхом проведення спеціальних тестів (на підставі дослідження кількості виробленої сльози та стабільності слізної плівки на поверхні ока) визначить причину.

Симптоми сухості очей. Фото: Freepik

"Річ у тім, що очна плівка складається з трьох шарів (поверхневий — представлений ліпідами, середній — водний та внутрішній слизовий), при пошкодженні будь-якого з шарів виявляють проблеми зі слізною плівкою, тому тільки під час обстежень можна виявити дефіцит конкретного шару, та призначити відповідну терапію", — додала лікарка.

Ризик підхопити інфекцію на пляжі чи з водойм

У групі найбільшого ризику ті, хто носить контактні лінзи. Тут головне правило — не використовувати м'які контактні лінзи під час купання або користуватися одноденними контактними лінза, які після купання знімаються та більше не використовуються.

Дівчина в басейні. Фото: Freepik

"Ось чому бажано для таких випадків мати "одноденки". І краще після водних процедур промити очі антисептичним розчином, наприклад, 30-відсотковим сульфацилом натрію", — пояснила офтальмологиня.

Травматизація

Дачний сезон приховує свої небезпеки — від потрапляння в око порошинки чи трави під час косіння газону до скалки, коли обрізають сад або рубають дрова. Якщо вже таке сталося, передусім треба промити око водою. Порошинку можна спробувати дістати ватним диском, а після промити ушкоджене місце антисептиком.

Жінка на дачі. Фото: Freepik

"Не виходить прибрати стороннє тіло? Тоді припиніть марні спроби й мерщій їдьте до офтальмолога — лікар надасть спеціалізовану допомогу. Не чекайте, що все саме минеться, бо за три-чотири дні розвивається запалення ока. А це знижує можливості відновлення ока", — сказала Ольга Кацанівська.

Сезонна алергія на цвітіння

Якщо ви вперше стикаєтеся зі сльозотечею, почервонінням очей, свербежем, лікар підбере антигістамінні препарати.

Рослини, які викликають алергію. Фото: Freepik

"Алергіки зі стажем знають, коли надходить час Х, й іноді можуть запобігти хворобі, якщо завчасно виїдуть в інший регіон чи країну. Буває, що два тижні подалі від алергену вирішують проблему", — пояснила лікарка.

Хибні уявлення та звички

А чи знаєте, що сонцезахисні окуляри важливо носити не лише влітку? Найбільшої шкоди завдає ультрафіолет, і взимку він також активний. У людей зі світлочутливістю навіть у сезон холодів можуть боліти очі, адже за сонячної погоди промені відбиваються від білого снігу й буквально засліплюють. Тож непоганим варіантом є фотохромні окуляри.

Жінка з розплющеними очима. Фото: Freepik

Найчастіша помилка, що ускладнює офтальмологічне лікування — несвоєчасне звернення до лікаря й самолікування.

"У нас звикли: за будь-якої проблеми промити очі чайною заваркою. Все б нічого, але робити це можна лише окремими спонжиками й тільки свіжозавареним чаєм. Якщо скористаєтеся настоєм, якому вже кілька днів, є ризик навпаки завдати шкоди й занести інфекцію. Так само люблять користуватися ромашкою, бо впевнені у її протизапальних властивостях. У домашніх умовах я раджу тільки промити очі водою й закрапати антисептик. І головне – дотримуватися гігієни у період спеки. У тих, хто нехтує цим, частіше розвиваються кон'юктивіти, кератити, катаракта та інші хвороби очей", — резюмувала лікарка.

Раніше ми писали, що офтальмологиня розповіла, як безсоння впливає на зір.