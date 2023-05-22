Что делать, если при аллергии чешутся глаза

Женщина в очках. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Время года часто диктует нам правила жизни. И это касается не только подбора нового гардероба, смены питания, но и принципов заботы о здоровье. Ведь в каждом сезоне появляются свои факторы, влияющие на наш организм. Как ухаживать за глазами в период жары и отличается ли гигиена, например зимой и летом.

Об этом в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE сообщила врач-офтальмолог сети клиник "Новий Зір" Ольга Кацановская.

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Здоровье глаз. Фото: Pexels

Солнце

Солнце — первое, что приходит всем на ум. Ультрафиолетовое излучение негативно влияет на глаза, потому что вызывает ожоги и может приводить к фотокератиту.

"Однако мало кто задумывался, сколько вреда наносят солнцезащитные очки. Речь идет именно об имиджевых аксессуарах - красивых, стильных, разноцветных, но без специального УФ-фильтра. Обычные темные стеклышки дают обратный эффект: зрачок, вместо того чтобы сузиться от солнца, остается таким же широкие и лучи без всяких препятствий попадают внутрь глаза. Конечно, со временем это приводит к проблемам, в том числе со зрением", — сообщила врач.

Следует покупать очки только в оптике и подбирать с соответствующей степенью защиты от ультрафиолета, соответствующей степенью затемнения и согласно назначению.

Сухость глаз

Сухость глаз — вторая проблема, на которую часто жалуются зимой и летом. К этому приводят пониженная температура воздуха, сильный ветер, отопление в помещениях, кондиционеры, высокая температура и чрезмерное время, проведенное по гаджетам.

Офтальмолог рекомендует пользоваться увлажнителями воздуха и каплями для увлажнения глаз на основе гиалуроната натрия и других веществ. Однако лучше посоветоваться со специалистом, какое самое средство приобрести, ведь только врач путем проведения специальных тестов (на основании исследования количества производимой слезы и стабильности слезной пленки на поверхности глаза) определит причину.

Симптомы сухости глаз. Фото: Freepik

"Дело в том, что глазная пленка состоит из трех слоев (поверхностный - представлен липидами, средний — водный и внутренний слизистый), при повреждении любого из слоев выявляют проблемы со слезной пленкой, поэтому только во время обследований можно выявить дефицит конкретного слоя, и назначить соответствующую терапию", — добавила врач.

Риск подхватить инфекцию на пляже или из водоемов

В группе наибольшего риска носят контактные линзы. Здесь главное правило — не использовать мягкие контактные линзы во время купания или пользоваться однодневными контактными линзами, которые после купания снимаются и больше не используются.

Девушка в бассейне. Фото: Freepik

"Вот почему желательно для таких случаев иметь "однодневки". И лучше после водных процедур промыть глаза антисептическим раствором, например, 30-процентным сульфацилом натрия", — пояснила офтальмолог.

Травматизация

Дачный сезон скрывает свои опасности — от попадания в глаза пылинки или травы во время кошения газона до занозы, когда обрезают сад или рубят дрова. Если такое произошло, прежде всего нужно промыть глаз водой. Пылинку можно попробовать достать ватным диском, а после промыть поврежденное место антисептиком.

Женщина на даче. Фото: Freepik

"Не получается убрать постороннее тело? Тогда прекратите бесполезные попытки и поскорей езжайте к офтальмологу — врач предоставит специализированную помощь. Не ждите, что все пройдет, потому что за три-четыре дня развивается воспаление глаза. А это снижает возможности восстановления глаза", — сказала Ольга Кацановская.

Сезонная аллергия на цветение

Если вы впервые сталкиваетесь со слезотечением, покраснением глаз, зудом, врач подберет антигистаминные препараты.

Растения, вызывающие аллергию. Фото: Freepik

"Аллергики со стажем знают, когда приходит время Х, и иногда могут предотвратить болезнь, если заранее выедут в другой регион или страну. Бывает, что две недели подальше от аллергена решают проблему", — пояснила врач.

Ошибочные представления и привычки

Знаете ли, что солнцезащитные очки важно носить не только летом? Наибольший вред наносит ультрафиолет, и зимой он тоже активен. У людей со светочувствительностью даже в сезон холодов могут болеть глаза, ведь в солнечную погоду лучи отражаются от белого снега и буквально ослепляют. Так что неплохим вариантом являются фотохромные очки.

Женщина с открытыми глазами. Фото: Freepik

Частая ошибка, осложняющая офтальмологическое лечение — несвоевременное обращение к врачу и самолечение.

"У нас привыкли: при любой проблеме промыть глаза чайной заваркой. Все бы ничего, но делать это можно лишь отдельными спонжиками и только свежезаваренным чаем. Если воспользуетесь настоем, которому уже несколько дней, есть риск нанести вред и нанести инфекцию. Да само любят пользоваться ромашкой, потому что уверены в ее противовоспалительных свойствах. В домашних условиях я советую только промыть глаза водой и закапать антисептик. И главное — соблюдать гигиену в период жары. и другие болезни глаз", — резюмировала врач.

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