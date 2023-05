Различные виды риса. Фото: Freepik

Трудно найти человека, который не любил бы белый рис. Он универсален, может поглощать любой вкус, который вы ему придадите. Однако, зная, что он подвергается большей обработке, чем другие виды риса, многие любители риса подвергают сомнению его питательную ценность и задаются важным вопросом, полезен ли белый рис.

В одной чашке вареного белого риса содержится много макро и микроэлементов. Диетологи сравнили белый и бурый рис.

Макроэлементы:

242 калории

4,4 грамма белка

0,4 граммов жиров

53,2 г углеводов

0,6 г клетчатки

Микроэлементы

5,6 миллиграмма кальция

3,7 микрограмма фолатов

53,9 миллиграмма калия

68,8 миллиграмма фосфора

24,2 миллиграмма магния

0,4 миллиграмма железа

Для сравнения, как выглядит питательная ценность чашки вареного коричневого риса.

Белый и коричневый рис. Фото: Freepik

Макроэлементы:

218 калорий

4,5 г белка

1,62 г жиров

45,8 г углеводов

3,51 г клетчатки

Микроэлементы:

19,5 миллиграмма кальция

7,8 микрограмма фолатов

154 миллиграмма калия

150 миллиграммов фосфора

85,8 миллиграмма магния

1,2 миллиграмма железа

Преимущества белого риса

Белый рис в тарелку. Фото: Freepik

1. Это источник энергии

По словам диетолога Тристы Бест, белый рис "является высокоуглеводной пищей, которая обеспечивает быстрый и легкоусвояемый источник энергии, и он может быть особенно полезен для людей, занимающихся физическими нагрузками или нуждающихся в быстрой зарядке энергией".

Углеводы естественным образом снабжают организм энергией всякий раз, когда вы их употребляете, но конкретный эффект зависит от типа углеводов. К примеру, рафинированный сахар и зерновые быстрее всасываются в кровь, поскольку они не содержат клетчатки, а это значит, что вы можете получить мгновенный заряд энергии, но впоследствии почувствуете упадок сил.

"Цельнозерновые продукты и другие сложные углеводы — например, крахмалистые овощи или бобовые — дадут вам более медленный, но более устойчивый приток энергии. Следовательно, белый рис может дать вам "заряд энергии", но он может длиться не так долго, как если бы вы с коричневый рис или другой цельный злак", — добавила диетолог.

2. Белый рис – это безглютеновый зерновой продукт.

Одним из преимуществ белого риса для здоровья является то, что он полностью не содержит глютена.

"Однако если вам нужно избегать глютена по медицинским показаниям, вы можете проконсультироваться с врачом или диетологом, прежде чем включать белый рис в свой рацион. Возможно, существуют лучшие варианты безглютеновых зерновых, которые отвечают вашим конкретным потребностям", — добавила эксперт.

Рис с овощами. Фото: Freepik

3. Несмотря на то, что он очищен, он все еще содержит некоторые питательные вещества

Белый рис — это обработанное зерно, то есть многие питательные вещества из него извлекаются перед тем, как оно попадает на полки магазинов. Однако этот вид риса все еще содержит некоторые макро- и микроэлементы, полезные для здоровья в целом.

"Несмотря на свою очищенную природу, белый рис содержит основные питательные вещества, такие как фолат, тиамин и железо, способствующие общему потреблению питательных веществ", — прокомментировала доктор медицинских наук Мэри Сабат.

4. Белый рис содержит мало жиров и холестерина.

Опять же, многое зависит от ваших конкретных целей по здоровью и потребностям в питании. Однако Мэри Сабат добавляет, что белый рис содержит мало жиров и холестерина, что делает его подходящим выбором для людей, стремящихся контролировать свой вес или поддерживать здоровье сердца.

Четыре вида риса. Фото: Freepik

Однако, если вы следите за здоровьем сердца в целом или пытаетесь снизить уровень холестерина, Гарвардский центр здоровья утверждает, что цельные зерна имеют решающее значение из-за содержания клетчатки. Поэтому, если вы хотите есть белый рис из-за его низкого содержания жиров и холестерина, просто убедитесь, что вы сбалансируете его с другими цельнозерновыми продуктами в течение дня.

3 недостатка белого риса

Белый рис. Фото: Freepik

1. Меньше питательных веществ, чем у других зерновых

По сравнению с другими цельнозерновыми культурами, белый рис подвергается большей обработке и лишается отрубей и зародышей, что приводит к снижению его питательной ценности.

"Процесс очистки удаляет значительную часть необходимых витаминов, минералов и антиоксидантов, присутствующих во внешних слоях риса, и по сравнению с коричневым рисом, хранящим эти питательные вещества, белый рис предлагает меньше полезных для здоровья соединений", — сказала Мэри Сабат.

Например, коричневый рис не только содержит больше клетчатки, чем белый — 3,5 г в коричневом рисе против 0,6 г в белом, — но и имеет высшее содержание других микроэлементов, в частности железа, фолатов и магния.

2. Белый рис имеет высокий гликемический индекс

По словам Бест и Сабата, одним из потенциальных недостатков употребления белого риса является то, что у него высокий гликемический индекс. Это означает, что у него больше шансов повысить уровень сахара в крови быстрее, чем продукты с более низким гликемическим индексом. Это разъясняется тем, что организму не требуется много времени, чтоб переделать белоснежный рис.

"Это может быть проблематично для людей с диабетом или для тех, кто пытается контролировать уровень сахара в крови. Поэтому выбор в пользу цельнозерновых альтернатив может быть более полезен в этом отношении", — добавил диетолог.

3. Белому рису не хватает клетчатки

Пожалуй, одним из самых существенных отличий между белым рисом и другими видами риса является отсутствие клетчатки.

"Процесс очистки белого риса удаляет из него клетчатку, которая необходима для здоровья пищеварения и поддержания сытости. Без клетчатки белый рис может быть менее сытным, что приводит к потенциальному перееданию или меньшему контролю над размерами порций", — добавил диетолог.

Если вы используете белый рис как углевод в своем рационе, просто убедитесь, что вы нашли другие способы добавить немного клетчатки, например овощи, фрукты или бобы.

Белый рис с соусом. Фото: Freepik

Так, полезен ли белый рис?

Как видите, определить, является ли белый рис действительно полезным, довольно сложно. Отсутствие клетчатки и питательных веществ, а также тот факт, что он имеет высокий гликемический индекс, делает белый рис не столь полезным, как другие виды неочищенного риса или цельного зерна.

Однако, если вам нужны вкусные углеводы – особенно неглютеновое – белый рис может быть хорошим выбором, если употреблять его в умеренных количествах.

