Різке забруднення повітря збільшує ризик серцевих аритмій — нове дослідження

Люди в масках на вулиці, Тайвань. Фото: REUTERS/I-Hwa Cheng

Марія Кагал Редактор міжнародного відділу

Різке підвищення рівня забруднення повітря може збільшити ризик серцевих аритмій. Про це свідчить нове дослідження, проведене серед 200 000 госпіталізованих у Китаї.

Про це пише видання The Guardian.

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Дослідження виявило значне зростання ризику аритмії протягом декількох годин після підвищення рівня забруднення повітря, що може призвести до серцевих захворювань і раптової зупинки серця.

"Ми виявили, що гострий вплив забрудненого повітря був пов'язаний з підвищеним ризиком виникнення симптоматичної аритмії, — сказав доктор Ренджі Чен з Університету Фудань в Шанхаї. — Ризики виникали протягом перших кількох годин після впливу і могли зберігатися протягом 24 годин".

Дослідження, в якому брали участь пацієнти, що страждають на раптову аритмію, виявило, що діоксид азоту має найсильніший зв'язок з усіма чотирма типами аритмії.

Хоча точний вплив забруднення повітря на серце до кінця не вивчений, є дані, що воно може викликати оксидативний стрес і запалення, впливаючи на електричну активність серця.

Попередні дослідження також показали, що в дні високого рівня забруднення в Англії сотні людей потрапляють до лікарні за невідкладною допомогою після зупинок серця, інсультів та нападів астми. А у 2020 році Британський фонд серця підрахував, що понад 160 000 людей можуть померти в найближче десятиліття від інсультів та інфарктів, пов'язаних із забрудненням повітря.

І вплив забрудненого повітря поширюється не лише на серцево-судинну систему: дослідження показують, що забруднення повітря твердими частинками призводить до зростання захворюваності на рак легенів, пробуджуючи сплячі мутації, які спричиняють ріст пухлин.

Автори дослідження рекомендують захищати людей з груп ризику під час сильного забруднення повітря та зменшити загальний вплив забрудненого повітря. Отримані результати підкреслюють, що забруднення повітря є серйозною проблемою громадського здоров'я, і її треба якомога швидше вирішувати.

Нагадаємо, IQAir, компанія, що відстежує якість повітря у світі, опублікувала звіт, згідно з яким лише 13 країн та територій світу мали "здорову" якість повітря минулого року.