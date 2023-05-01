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Резкое загрязнение воздуха увеличивает риск сердечных аритмий — новое исследование

1 мая 2023 18:10
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела
Резкое загрязнение воздуха увеличивает риск сердечных аритмий — новое исследование
Люди в масках на улице, Тайвань. Фото: REUTERS/I-Hwa Cheng
mariya-kahal.jpg - Мария Кагал
Мария Кагал
Редактор международного отдела

Резкое повышение уровня загрязнения воздуха может увеличить риск сердечных аритмий. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное среди 200 000 госпитализированных в Китае.

Об этом пишет издание The Guardian.

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Подробности

Исследование выявило значительный рост риска аритмии в течение нескольких часов после повышения уровня загрязнения воздуха, что может привести к сердечным заболеваниям и внезапной остановке сердца.

"Мы обнаружили, что острое влияние загрязненного воздуха было связано с повышенным риском возникновения симптоматической аритмии, — сказал доктор Рэнджи Чен из Университета Фудань в Шанхае. — Риски возникали в течение первых нескольких часов после воздействия и могли сохраняться в течение 24 часов".

Исследование, в котором принимали участие пациенты, страдающие внезапной аритмией, выявило, что диоксид азота имеет сильнейшую связь со всеми четырьмя типами аритмии.

Хотя точное влияние загрязнения воздуха на сердце до конца не изучено, есть данные, что оно может вызвать оксидативный стресс и воспаление, влияя на электрическую активность сердца.

Предыдущие исследования также показали, что в дни высокого уровня загрязнения в Англии сотни людей попадают в больницу безотлагательно после остановок сердца, инсультов и приступов астмы. А в 2020 году Британский фонд сердца подсчитал, что более 160 000 человек могут умереть в ближайшие десятилетия от инсультов и инфарктов, связанных с загрязнением воздуха.

И влияние загрязненного воздуха распространяется не только на сердечно-сосудистую систему: исследования показывают, что загрязнение воздуха твердыми частицами приводит к росту заболеваемости раком легких, пробуждая спящие мутации, которые вызывают рост опухолей.

Авторы исследования рекомендуют защищать людей из групп риска при сильном загрязнении воздуха и уменьшить общее влияние загрязненного воздуха. Полученные результаты подчеркивают, что загрязнение воздуха является серьезной проблемой общественного здоровья, и ее нужно как можно скорее решить.

Напомним, IQAir, компания, отслеживающая качество воздуха в мире, опубликовала отчет, согласно которому только 13 стран и территорий мира обладали "здоровым" качеством в прошлом году.

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