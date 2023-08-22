Ринок РФ покинула компанія, яка єдина постачала препарат для лікування гепатиту

Лікарський препарат. Фото ілюстративне: google

Американська компанія MSD припинить постачати до Росії "Зепатир". Це один із найпопулярніших препаратів для лікування гепатиту С, аналогів якому немає у РФ.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Вихід "Зепатиру" з ринку РФ

Як стверджують російські лікарі, вихід "Зепатиру" з ринку РФ не стане критичним у процесі лікування пацієнтів. Однак наголошують на тому, що в такому випадку в країні потрібно розширити застосування інших препаратів.

Водночас деякі російські компанії почали працювати над розробкою аналогів "Зепатиру".

Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Що відомо про препарат

Відомо, що "Зепатир" застосовується для лікування гепатиту С першого, третього та четвертого генотипів у дорослих.

У 2022 році частка придбаного препарату в РФ становила 19%, у 2023 році — 18%.

До того ж препарат був досить доступний у країні. Адже вартість усього курсу лікування обходилася у 240 рублів, в той час як, використовуючи інші ліки, це було значно дорожче. А саме починаючи від 370 рублів.

Нагадаємо, в окупованому Мирному Мелітопольського району спостерігається критичний дефіцит медичних препаратів. Навіть вітчизняні ліки там недоступні, не кажучи про закордонні.