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Ринок РФ покинула компанія, яка єдина постачала препарат для лікування гепатиту

22 серпня 2023 14:08
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ринок РФ покинула компанія, яка єдина постачала препарат для лікування гепатиту
Лікарський препарат. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Американська компанія MSD припинить постачати до Росії "Зепатир". Це один із найпопулярніших препаратів для лікування гепатиту С, аналогів якому немає у РФ

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Вихід "Зепатиру" з ринку РФ

Як стверджують російські лікарі, вихід "Зепатиру" з ринку РФ не стане критичним у процесі лікування пацієнтів. Однак наголошують на тому, що в такому випадку в країні потрібно розширити застосування інших препаратів. 

Водночас деякі російські компанії почали працювати над розробкою аналогів "Зепатиру". 

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Повідомлення росЗМІ. Фото: скриншот

Що відомо про препарат

Відомо, що "Зепатир" застосовується для лікування гепатиту С першого, третього та четвертого генотипів у дорослих. 

У 2022 році частка придбаного препарату в РФ становила 19%, у 2023 році — 18%. 

До того ж препарат був досить доступний у країні. Адже вартість усього курсу лікування обходилася у 240 рублів, в той час як, використовуючи інші ліки, це було значно дорожче. А саме починаючи від 370 рублів. 

Нагадаємо, в окупованому Мирному Мелітопольського району спостерігається критичний дефіцит медичних препаратів. Навіть вітчизняні ліки там недоступні, не кажучи про закордонні.

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