Ринок РФ покинула компанія, яка єдина постачала препарат для лікування гепатиту
Американська компанія MSD припинить постачати до Росії "Зепатир". Це один із найпопулярніших препаратів для лікування гепатиту С, аналогів якому немає у РФ.
Про це повідомляють росЗМІ.
Вихід "Зепатиру" з ринку РФ
Як стверджують російські лікарі, вихід "Зепатиру" з ринку РФ не стане критичним у процесі лікування пацієнтів. Однак наголошують на тому, що в такому випадку в країні потрібно розширити застосування інших препаратів.
Водночас деякі російські компанії почали працювати над розробкою аналогів "Зепатиру".
Що відомо про препарат
Відомо, що "Зепатир" застосовується для лікування гепатиту С першого, третього та четвертого генотипів у дорослих.
У 2022 році частка придбаного препарату в РФ становила 19%, у 2023 році — 18%.
До того ж препарат був досить доступний у країні. Адже вартість усього курсу лікування обходилася у 240 рублів, в той час як, використовуючи інші ліки, це було значно дорожче. А саме починаючи від 370 рублів.
Нагадаємо, в окупованому Мирному Мелітопольського району спостерігається критичний дефіцит медичних препаратів. Навіть вітчизняні ліки там недоступні, не кажучи про закордонні.