Рынок РФ покинула компания, единственная поставлявшая препарат для лечения гепатита
Американская компания MSD перестанет поставлять в Россию "Зепатир". Это один из самых популярных препаратов для лечения гепатита С, аналогов которому нет в России.
Об этом сообщают росСМИ.
Выход "Зепатира" с рынка РФ
Как утверждают российские врачи, выход "Зепатира" с рынка РФ не станет критическим в процессе лечения пациентов. Однако подчеркивают, что в таком случае в стране нужно расширить применение других препаратов.
В то же время некоторые российские компании начали работать над разработкой аналогов "Зепатира".
Что известно о препарате
Известно, что "Зепатир" применяется для лечения гепатита С первого, третьего и четвертого генотипов у взрослых.
В 2022 году доля приобретенного препарата в РФ составляла 19%, в 2023 году — 18%.
К тому же препарат был достаточно доступен в стране. Ведь стоимость всего курса лечения обходилась в 240 рублей, в то время как, используя другие лекарства, это было гораздо дороже. В частности, начиная от 370 рублей.
Напомним, в оккупированном Мирном Мелитопольском районе наблюдается критический дефицит медицинских препаратов. Даже отечественные лекарства там недоступны, не упоминая о зарубежных.