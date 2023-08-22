Рынок РФ покинула компания, единственная поставлявшая препарат для лечения гепатита

Лекарственный препарат. Фото иллюстративное: google

Американская компания MSD перестанет поставлять в Россию "Зепатир". Это один из самых популярных препаратов для лечения гепатита С, аналогов которому нет в России.

Об этом сообщают росСМИ.

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Выход "Зепатира" с рынка РФ

Как утверждают российские врачи, выход "Зепатира" с рынка РФ не станет критическим в процессе лечения пациентов. Однако подчеркивают, что в таком случае в стране нужно расширить применение других препаратов.

В то же время некоторые российские компании начали работать над разработкой аналогов "Зепатира".

Сообщение росСМИ. Фото: скриншот

Что известно о препарате

Известно, что "Зепатир" применяется для лечения гепатита С первого, третьего и четвертого генотипов у взрослых.

В 2022 году доля приобретенного препарата в РФ составляла 19%, в 2023 году — 18%.

К тому же препарат был достаточно доступен в стране. Ведь стоимость всего курса лечения обходилась в 240 рублей, в то время как, используя другие лекарства, это было гораздо дороже. В частности, начиная от 370 рублей.

Напомним, в оккупированном Мирном Мелитопольском районе наблюдается критический дефицит медицинских препаратов. Даже отечественные лекарства там недоступны, не упоминая о зарубежных.