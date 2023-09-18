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Радуцький розповів, скільки грошей потрібно на відновлення медичної інфраструктури

18 вересня 2023 11:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Радуцький розповів, скільки грошей потрібно на відновлення медичної інфраструктури
Голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький. Фото: sluga-narodu
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На відновлення медичної інфраструктури потрібно близько 16 млрд доларів. Окупанти пошкодили 1,4 тис. медичних закладів, ще 190 зруйновано вщент.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації Михайло Радуцький

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Пошкодження медичної інфраструктури

Радуцький розповів, що за оцінками Світового банку, на відновлення медичної інфраструктури потрібно 16 млрд доларів. На даний час росіяни пошкодили 1,4 тис. медичних закладів, ще 190 вщент зруйнували.

Він наголосив, що в Україні напрацювали план післявоєнного відновлення сфери охорони здоров’я України до 2030 року. Однак українські пацієнти не можуть чекати на закінчення війни, тому відновлення медичної інфраструктури — пріоритетний напрямок роботи. 

"Ми відновлюємо будівлі за принципом Build Back Better. Тобто, не просто відремонтувати будівлю, а звести нову за найкращими світовими стандартами та забезпечити її сучасним обладнанням. Пріоритети при відновленні: енергоефективність, відбудова закладів "первинки" та медзакладів, визначена у спроможній мережі, наявність укриття, доступ до маломобільних груп населення", — йдеться у повідомленні. 

Наразі повністю відновлено 403 об’єкти медзакладів, ще 417 об’єктів — відновлені частково. Наразі коштом держбюджету реалізується 114 проєктів у 86 медичних закладах на суму 4,2 млрд грн. 

Також відомо, що у Плані відновлення медичної інфраструктури передбачено використання модульних конструкцій. За даними МОЗ, на даний час встановлюються сім таких конструкцій на деокупованій Харківщині та по одній у Миколаївській та Сумській областях.

Нагадаємо, за час війни Росії в Україні через Дніпропетровську обласну клінічну лікарню ім. І.І.Мечникова пройшло 22 тисячі важкопоранених військових, проведено 24 тисячі операцій та перелито 11 тонн крові.

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