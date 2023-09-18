Радуцкий рассказал, сколько денег нужно на восстановление медицинской инфраструктуры

Глава Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Фото: sluga-narodu

На восстановление медицинской инфраструктуры нужно около 16 млрд долларов. Оккупанты повредили 1,4 тыс. медицинских учреждений, еще 190 разрушены до основания.

Об этом сообщил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

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Повреждение медицинской инфраструктуры

Радуцкий рассказал, что, по оценкам Всемирного банка, на восстановление медицинской инфраструктуры нужно 16 млрд долларов. В настоящее время россияне повредили 1,4 тыс. медицинских учреждений, еще 190 полностью разрушили.

Он отметил, что в Украине наработали план послевоенного восстановления сферы здравоохранения Украины до 2030 года. Однако украинские пациенты не могут ждать окончания войны, поэтому восстановление медицинской инфраструктуры — приоритетное направление работы.

"Мы восстанавливаем здания по принципу Build Back Better. То есть, не просто отремонтировать здание, а возвести новое по лучшим мировым стандартам и обеспечить его современным оборудованием. Приоритеты при восстановлении: энергоэффективность, восстановление заведений "первички" и медучреждений, определенное в состоятельной сети, наличие укрытие, доступ к маломобильным группам населения", — говорится в сообщении.

В настоящее время полностью восстановлено 403 объекта медучреждений, еще 417 объектов восстановлены частично. В настоящее время за счет госбюджета реализуется 114 проектов в 86 медицинских учреждениях на сумму 4,2 млрд. грн.

Также известно, что в Плане восстановления медицинской инфраструктуры предусмотрено использование модульных конструкций. По данным Минздрава, сейчас устанавливаются семь таких конструкций на деоккупированной Харьковской области и по одной в Николаевской и Сумской областях.

Напомним, за время войны России в Украине из-за Днепропетровской областной клинической больницы им. И.И.Мечникова прошло 22 тысячи тяжелораненых военных, проведено 24 тысячи операций и перелито 11 тонн крови.