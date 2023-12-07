Запаморочлива оптична ілюзія — 90% не можуть знайти собаку серед овець
На малюнку зображені веселі вівці, які пасуться на м'якій траві та займаються своїми щоденними справами. Але отара овець неможлива без собаки-охоронця, тому знайдіть його за 10 секунд.
Ілюзію запропонувала The Sun.
Оптична ілюзія "Вівці та собака"
Спробуєте знайти хитру собаку за 10 секунд?
Не хвилюйтеся, якщо у вас виходить не дуже, це важка оптична головоломка. Вона ускладнюється тим, що на картинці немає вільного простору, позаяк вона заповнена вівцями, а це означає, що очі відвертаються і їм важче сфокусуватися.
Оптичні ілюзії створюються для того, щоб ввести в оману мозок та змусити його сприймати речі, які не відповідають дійсності. Дві людини можуть дивитися на одне й те саме зображення, але бачити щось абсолютно різне.
Головоломки стимулюють наші когнітивні здібності, а також допомагають зосередитися, змушуючи концентруватися на завданні.
Все ще не знаходите собаку? Ось підказка. Собака такого ж темно-коричневого відтінку, як й деякі з овець.
Якщо вам не пощастило, не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.
Правильна відповідь
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