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Удивительная оптическая иллюзия — 90% не могут найти собаку среди овец

7 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Удивительная оптическая иллюзия: 90% не могут найти собаку среди овец
Видите здесь собаку? Рисунок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На рисунке изображены веселые овцы, пасущиеся на мягкой траве и занимающиеся своими ежедневными делами. Но стадо овец невозможно без собаки-охранника, поэтому найдите его за 10 секунд.

Иллюзию предложила The Sun.

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Попробуете найти хитрую собаку за 10 секунд?

Не беспокойтесь, если у вас получается не очень, это тяжелая оптическая головоломка. Она усложняется тем, что на картинке нет свободного пространства, поскольку она заполнена овцами. А это значит, что глаза отвлекаются и им труднее сфокусироваться.

Оптические иллюзии создаются для того, чтобы ввести в заблуждение мозг и заставить его воспринимать не соответствующие действительности вещи. Два человека могут смотреть на одно и то же изображение, но видеть что-то совершенно разное.

Головоломки стимулируют наши когнитивные способности, а также помогают сосредоточиться, заставляя сконцентрироваться на задаче.

Все еще не находите собаку? Вот подсказка. Собака такого же темно-коричневого оттенка, как и некоторые из овец.

Если вам не повезло, не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали веселые оптические головоломки – здесь и здесь.

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