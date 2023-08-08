Вчені розповіли, як спілкування з собаками впливає на здоров'я

Дівчина пестить свого пса. Фото: freepik.com

Вчені з Університету Вірджинії у США виявили, що спілкування з собаками протягом 5-20 хвилин знижує рівень стресу у людей. Ця взаємодія також корисна й для собак, оскільки підвищує у них рівень окситоцину.

Про це повідомляє WUNC.

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Директорка Центру взаємодії людини та тварин Ненсі Джі розповіла, що спілкування та погладжування собак допомагає знизити рівень гормону стресу — кортизолу, і збільшити рівень окситоцину — гормону, що сприяє покращенню самопочуття.

Усміхнений пес під час гри на вулиці. Фото: freepik.com

Професорка Школи ветеринарної медицини Каммінгса в Університеті Тафтса Меган Мюллер своєю чергою пояснила, що дотик до собаки може бути важливою частиною заспокійливого ефекту, що підтверджено дослідженням, проведеним в Канаді 2021 року. Тоді студенти, які спілкувалися з собаками, відчували менше стресу та почуття туги за домівкою, особливо ті, хто часто гладив тварин.

"Тварини, і особливо собаки, живуть миттю. Вони постійно сприймають навколишнє середовище з подивом і трепетом, і не згадують про те, що трапилося з ними раніше вдень або що буде в майбутньому. Вони тут і зараз", — додала Мюллер.

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