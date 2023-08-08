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Ученые рассказали, как общение с собаками влияет на здоровье

8 августа 2023 02:14
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые рассказали, как общение с собаками влияет на здоровье
Девушка ласкает своего пса. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили, что общение с собаками в течение 5-20 минут снижает уровень стресса у людей. Это взаимодействие также полезно и для собак, поскольку повышает у них уровень окситоцина.

Об этом сообщает WUNC.

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Как общение с собаками влияет на здоровье

Директор Центра взаимодействия человека и животных Нэнси Джи рассказала, что общение и поглаживание собак помогает снизить уровень гормона стресса — кортизола, и увеличить уровень окситоцина — гормона, что способствует улучшению самочувствия.

Улыбающийся пес во время игры на улице. Фото: freepik.com

Профессор Школы ветеринарной медицины Каммингса в Университете Тафтса Меган Мюллер в свою очередь объяснила, что прикосновение к собаке может быть важной частью успокаивающего эффекта, что подтверждено исследованием, проведенным в Канаде в 2021 году. Тогда студенты, которые общались с собаками, испытывали меньше стресса и чувства тоски по дому, особенно те, кто часто гладил животных.

"Животные, и особенно собаки, живут мгновением. Они постоянно воспринимают окружающую среду с удивлением и трепетом, и не вспоминают о случившемся с ними раньше днем или что будет в будущем. Они здесь и сейчас", добавила Мюллер.

Напомним, что мы уже рассказывали, что любимое животное может символизировать ваши скрытые желания. Теперь предлагаем тест на приглушенные внутри человека способности.

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