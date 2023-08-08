Ученые рассказали, как общение с собаками влияет на здоровье

Девушка ласкает своего пса. Фото: freepik.com

Ученые из Университета Вирджинии в США обнаружили, что общение с собаками в течение 5-20 минут снижает уровень стресса у людей. Это взаимодействие также полезно и для собак, поскольку повышает у них уровень окситоцина.

Об этом сообщает WUNC.

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Директор Центра взаимодействия человека и животных Нэнси Джи рассказала, что общение и поглаживание собак помогает снизить уровень гормона стресса — кортизола, и увеличить уровень окситоцина — гормона, что способствует улучшению самочувствия.

Улыбающийся пес во время игры на улице. Фото: freepik.com

Профессор Школы ветеринарной медицины Каммингса в Университете Тафтса Меган Мюллер в свою очередь объяснила, что прикосновение к собаке может быть важной частью успокаивающего эффекта, что подтверждено исследованием, проведенным в Канаде в 2021 году. Тогда студенты, которые общались с собаками, испытывали меньше стресса и чувства тоски по дому, особенно те, кто часто гладил животных.

"Животные, и особенно собаки, живут мгновением. Они постоянно воспринимают окружающую среду с удивлением и трепетом, и не вспоминают о случившемся с ними раньше днем или что будет в будущем. Они здесь и сейчас", — добавила Мюллер.

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