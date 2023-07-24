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В Ірані психологи влаштували бунт через носіння хіджабу

24 липня 2023 21:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Ірані психологи влаштували бунт через носіння хіджабу
Жінка в хіджабі. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Ірані психологи влаштували бунт через судове рішення щодо відомих актрис. Вони потрапили в скандал через порушення правил носіння хіджабу.

Про це повідомляє EurAsiaDaily.

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Бунт психологів

Без хіджабу помітили актрис Афсане Байган і Азаде Самаді. Суд встановив, що вони зняли його через психологічні захворювання. Їх зобов'язали ходити до психолога.

Для Афсане Байган призначили лікування від розладу особистості, спрямованого проти сімейних цінностей, а для Азаде Самаді встановили антисоціальний розлад. 

Рішення суду обурило місцевих психологів. Вони заявили, що цей суд не має права призначати будь-кому лікування або встановлювати діагнози без висновку лікарів. Психологи закликають припинити подібну практику. Проти рішення суду виступили чотири профспілки психологів. Вони написали офіційну скаргу до глави судової влади Ірану.

За їхніми словами, люди звертаються до психологів за власним бажанням. Основи психології виключають  насильницькі спроби зміни способу життя.

У листі йдеться про те, що методи судової системи Ірану схожі з "темними" періодами історії США і СРСР, коли рабам таким само способом ставили діагнози, а радянська влада "лікувала" дисидентів у психлікарнях. 

Психологи вважають, що довіра до їхньої професії може зникнути через подібні рішення.

Нагадаємо, в Ірані обіцяють карати людей, які заохочують жінок зняти хіджаб. Їх будуть переслідувати в кримінальних судах, і вони не матимуть права оскаржити будь-який обвинувальний вирок.

Також ми писали, що влада Ірану планує встановити камери в громадських місцях, щоб відстежувати жінок, які порушують закон країни про носіння хіджабу. За це їм загрожує арешт.

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