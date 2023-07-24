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В Иране психологи устроили бунт из-за ношения хиджаба

24 июля 2023 21:10
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Иране психологи устроили бунт из-за ношения хиджаба
Женщина в хиджабе. Фото: росСМИ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Иране психологи устроили бунт из-за судебного решения в отношении известных актрис. Они попали в скандал из-за нарушения правил ношения хиджаба.

Об этом сообщает EurAsiaDaily.

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Без хиджаба заметили актрис Афсане Байган и Азаде Самади. Суд установил, что они сняли его из-за психологических заболеваний. Их обязали ходить к психологу.

Для Афсане Байган назначили лечение от расстройства личности, направленного против семейных ценностей, а для Азаде Самади установили антисоциальное расстройство.

Решение суда возмутило местных психологов. Они заявили, что суд не имеет права назначать кому-либо лечение или устанавливать диагнозы без заключения врачей. Психологи призывают прекратить подобную практику. Против решения суда выступили четыре профсоюза психологов. Они написали официальную жалобу главе судебной власти Ирана.

По их словам, люди обращаются к психологам по собственному желанию. Основы психологии исключают насильственные попытки изменения образа жизни.

В письме говорится о том, что методы судебной системы Ирана похожи с "темными" периодами истории США и СССР, когда рабам таким же способом ставили диагнозы, а советская власть "лечила" диссидентов в психбольницах.

Психологи считают, что доверие к их профессии может исчезнуть из-за подобных решений.

Напомним, в Иране обещают наказывать людей, которые поощряют женщин снять хиджаб. Их будут преследовать в уголовных судах, и они не будут иметь права обжаловать любой обвинительный приговор.

Также мы писали, что власти Ирана планируют установить камеры в общественных местах, чтобы отслеживать женщин, нарушающих закон страны о ношение хиджаба. За это им грозит арест.

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