День святого Миколая 6 грудня — який подарунок на вас незабаром чекає

Психологічний тест за картинкою. Фото: Freepik

Просто уявіть, як ви прокидаєтеся вранці у день Святого Миколая і бачите перед собою три святкові шкарпетки з подарунками. Просто оберіть одну з них на зображенні в тесті та дізнайтеся, який цікавий подарунок вам приготував Миколай.

Новини.LIVE пропонує пройти цікавий психологічний тест за картинкою.

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Перша шкарпетка

Можливо, подарунок, який вам приготував святий Миколай, є матеріальним. Скоріш за все, вам подарують те, про що ви давно мріяли, але ніяк не могли придбати. Але не варто сумніватися у тому, що ви гідні цієї речі.

Вашею задачею тепер буде тільки порадіти власним досягненням і сказати долі "дякую". Завдяки тому, що ви багато працювали і дотримуватися моральних орієнтирів, ви можете сміливо приймати цей подарунок.

Друга шкарпетка

Якщо ви побачили, що хтось з ваших друзів постійно вас перевіряє, це означає, що ви викликаєте у ньому ніжні почуття і позитивні емоції. Скоріш за все, він захоче якось показати свою симпатію, ймовірно, це проявиться у творчості.

Можливо ви отримаєте красивий вірш, де старий знайомий покаже свої почуття. Звісно, це може бути не поезія, а музика чи пісня, але саме цей подарунок буде вашим.

Третя шкарпетка

Ви є тою людиною, в якої є велика кількість цілей, але ви маєте мрії, які вважаєте нездійсненими. Ви вже зрозуміли те, що ці мрії так і залишаться мріями, тому вже змирилися з цим і не намагаєтеся їх втілити у своє життя.

Втім, доля вирішила подарувати вам підказку і продемонструвати той факт, що вона допомагає тим, хто цього дійсно потребує. Зовсім незабаром ви можете здійснити одне з ваших таємних бажань, на яке ви навіть не розраховували. Попри це, ви дуже цьому зрадієте.

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