День святого Николая 6 декабря — какой подарок вас скоро ждет

Психологический тест по картинке. Фото: Freepik

Просто представьте, как вы просыпаетесь утром в день Святого Николая и видите перед собой три праздничных носка с подарками. Просто выберите один из них на картинке в тесте и узнайте, какой интересный подарок вам приготовил Николай.

Новини.LIVE предлагает пройти интересный психологический тест по картинке.

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Первый носок

Возможно, подарок, который вам приготовил святой Николай, материальный. Скорее всего, вам подарят то, о чем вы давно мечтали, но никак не могли приобрести. Но не стоит сомневаться в том, что вы достойны этой вещи.

Вашей задачей теперь будет только порадоваться собственным достижениям и сказать судьбе "спасибо". Благодаря тому, что вы много работали и соблюдаете моральные ориентиры, вы можете смело принимать этот подарок.

Второй носок

Если вы увидели, что кто-то из ваших друзей постоянно вас проверяет, значит вы вызываете в нем нежные чувства и положительные эмоции. Скорее всего, он захочет показать свою симпатию, вероятно это проявится в творчестве.

Возможно, вы получите красивое стихотворение, где старый знакомый покажет свои чувства. Конечно, это может быть не поэзия, а музыка или песня, но именно этот подарок будет вашим.

Третий носок

Вы являетесь тем человеком, у которого есть большое количество целей, но у вас есть мечты, которые вы считаете невыполнимыми. Вы уже поняли, что эти мечты так и останутся мечтами, поэтому уже смирились с этим и не пытаетесь их воплотить в свою жизнь.

Впрочем, судьба решила подарить вам подсказку и продемонстрировать тот факт, что она помогает тем, кто в этом действительно нуждается. Совсем скоро вы можете осуществить одно из ваших сокровенных желаний, на которое вы даже не рассчитывали. Несмотря на это, вы очень обрадуетесь.

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