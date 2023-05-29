Що підштовхує людей на зраду – психологи пояснили істинні причини

Зрада в стосунках коханих людей. Фото: Freepik

Зрада — це головна, мабуть, тема, через яку закохані дуже часто розлучаються, але мало хто знає, чому це відбувається. Слід розуміти, шо підштовхує людей на зраду, а також що потім потрібно робити закоханій парі в разі зради.

Відповідне пояснення розмістили на сторінці "Meclee" в соціальній мережі Instagram.

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Що підштовхує людину на зраду?

Людина може зраджувати з декількох причин:

почуття до іншої людини, коли з’являється романтичний або сексуальний потяг до протилежної статі;

"заморожений" скандал між закоханими, коли людина не хоче вирішувати цей конфлікт, а просто мстить коханій людині;

небажання зближуватися, коли людям дуже важко знаходитися у близьких стосунках;

формальні стосунки, коли люди разом тільки формально та шукають партнерів на стороні;

момент самоствердження, коли людина намагається впевнитися у власній привабливості;

монотонність, коли людина хоче отримати нові емоції та не може отримати їх у стосунках.

Зрада в стосунках між коханими людьми. Фото: Freepik

Що робити при підозрі зради?

Перш за все, потрібно визнати свої почуття та зрозуміти, що зараз між людьми настав неприємний період.

Важливо обговорити, чи є ще опори у стосунках, але для цього потрібно розробити план дій та мати відповідний настрій. Тут важливо акцентувати свою увагу на власних почуттях та потребах, а не на тому, щоб звинувачувати один одного.

Якщо зрада підтверджена, не треба намагатися повернути те, що було, адже це зробити не вдасться. Ви можете або будувати стосунки спочатку, або просто їх закінчити. Але для цього потрібне бажання обох партнерів або ж допомога фахівців.

Щоб відновити стосунки, потрібно визначити точки зіткнення з партнером, а також намагатися відновити довіру та близькість. На жаль, немає достовірності у тому, що зради у стосунках не буде, але можна знизити ризик, а для цього важливо:

обговорення почуттів та вирішення конфліктів;

визнання можливості спокус, але тут потрібно розробити спільний план дій;

повага до особистого простору та створення спільного простору близькості закоханих.

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