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Это может привести к "связям на стороне"! Что подталкивает людей на измену

29 мая 2023 20:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Что подталкивает людей на измену – психологи объяснили истинные причины
Предательство в отношениях любимых людей. Фото: Freepik
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Измена — это главная, пожалуй, тема, по которой возлюбленные очень часто разводятся, но мало кто знает, почему это происходит. Следует понимать, что подталкивает людей на измену, а также что потом нужно делать влюбленной паре в случае измены.

Соответствующее объяснение разместили на странице Meclee в социальной сети Instagram.

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Что подталкивает человека на измену?

Человек может изменять по нескольким причинам:

  • чувство к другому человеку, когда появляется романтическое или сексуальное влечение к противоположному полу;
  • "замороженный" скандал между влюбленными, когда человек не хочет разрешать этот конфликт, а просто мстит любимому человеку;
  • нежелание сближаться, когда людям очень тяжело находиться в близких отношениях;
  • формальные отношения, когда люди вместе только формально и ищут партнеров на стороне;
  • момент самоутверждения, когда человек пытается убедиться в собственной привлекательности;
  • монотонность, когда человек хочет получить новые эмоции и не может получить их в отношениях.
Изменение в отношениях
Предательство в отношениях между любимыми людьми. Фото: Freepik

Что делать при подозрении измены?

Прежде всего, нужно признать свои чувства и понять, что сейчас между людьми наступил неприятный период.

Важно обсудить, есть ли еще опоры в отношениях, но для этого нужно разработать план действий и иметь соответствующее настроение. Здесь важно акцентировать внимание на собственных чувствах и потребностях, а не на том, чтобы обвинять друг друга.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Если предательство подтверждено, не нужно пытаться вернуть то, что было, ведь это сделать не удастся. Вы можете либо строить отношения сначала, либо просто их закончить. Но для этого нужно желание обоих партнеров или помощь специалистов.

Чтобы восстановить отношения, нужно определить точки соприкосновения с партнером, а также пытаться восстановить доверие и близость. К сожалению, нет достоверности в том, что измены в отношениях не будет, но можно снизить риск, а для этого важно:

  • обсуждение чувств и разрешение конфликтов;
  • признание возможности соблазнов, но здесь нужно разработать общий план действий;
  • уважение к личному пространству и создание общего пространства близости возлюбленных.

Напомним, мы писали о том, как сохранить отношения с любимым человеком на расстоянии.

Раньше мы рассказывали о главных ошибках, уничтожающих любовь навсегда.

Также мы сообщали о том, как понять, что в отношениях есть предательство.

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