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Оптична ілюзія — попри запаморочення, знайдіть три цифри на дивовижній картинці

9 грудня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Оптична ілюзія: попри запаморочення знайдіть три цифри на дивовижній картинці
Чи зможете ви розшифрувати цифри? Зображення: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На перший погляд, на картинці зображена чорно-біла шахматна дошка, яка  деформована в різних місцях. Насправді вам потрібно знайти три цифри за 10 секунд.

Головоломку запропонувала The Sun.

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Головоломка перевіряє сприйняття та арифметичні навички користувача.

Під шахматною дошкою заховані цифри, які мало хто може розшифрувати. Щоб перевірити свої навички розв'язання проблем, встановіть таймер на телефоні та спробуйте знайти приховані числа за 10 секунд.

Той, хто швидко знаходить числа, має надзвичайно гострий розум.

Щоб знайти відповідь, уважно перегляньте головоломку. Скористуйтеся порадою: вивчить місця деформації дошки.

Навіть якщо у вас не виходить знайти числа, продовжуйте шукати. Адже оптичні ілюзії допомагають укріпити зір, покращують концентрацію уваги, розвивають уяву та просторове мислення.

Все ще нічого не бачите? Не засмучуйтеся, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували складні оптичні ілюзії — тут і тут.

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