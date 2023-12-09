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Оптическая иллюзия — несмотря на головокружение, найдите три цифры на удивительной картинке

9 декабря 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Оптическая иллюзия: несмотря на головокружение найдите три цифры на удивительной картинке
Сможете ли вы расшифровать цифры? Изображение: Jagran Josh
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

На первый взгляд, на картинке изображена черно-белая шахматная доска, деформированная в разных местах. На самом деле, вам нужно найти три цифры за 10 секунд.

Головоломку предложила The Sun.

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Головоломка проверяет восприятие и арифметические навыки пользователя.

Под шахматной доской спрятаны цифры, которые мало кто может расшифровать. Чтобы проверить навыки решения проблем, установите таймер на телефоне и попробуйте найти скрытые числа за 10 секунд.

Тот, кто быстро находит числа, имеет очень острый ум.

Чтобы найти ответ, внимательно просмотрите головоломку. Воспользуйтесь советом: изучите места деформации доски.

Даже если у вас не получается найти числа, продолжайте искать. Ведь оптические иллюзии помогают укрепить зрение, улучшают концентрацию внимания, развивают воображение и пространственное мышление.

Все еще ничего не видите? Не огорчайтесь, мы покажем решение.

Правильный ответ

Раньше мы предлагали сложные оптические иллюзии – здесь и здесь.

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