Психологічна допомога дитині: як розповісти погані новини з фронту

Як дітям розповісти погані новини з фронту

Тисячі дітей в Україні зараз зростають поруч з одним із батьків, бо інший — на фронті. Інколи від найрідніших довго немає дзвінка, або ж приходять невтішні новини. Багато людей не говорять погані новини дітям, аби вберегти та захистити.

Чи правильно це — замовчувати від дитини правду та як повідомити їй погані новини, ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла психологиня Оксана Сідун.

"Замовчування правди відчувається дитиною, бо є певна напруга в сім'ї. Дитяча психіка більш адаптивна, ніж психіка дорослого. Тому бажано про все говорити з дитиною, такі речі не замовчувати", — сказала психологиня.

За її словами, треба повідомити новину дитині у простій зрозумілій формі. Краще сказати це вранці, після того, як дитина поснідала, аби в неї був ресурс сприйняти і переварити інформацію.

"А також треба дати час на реагування. Тобто не сказати погану новину і відвести в садочок, а щоб вона з цією інформацією побула з вами", — додала психологиня.

Нагадаємо, психологи дали низку порад, як дорослі можуть допомогти дитині впоратися з тривогою в горі на тлі втрати близької людини.