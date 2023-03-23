Психологическая помощь ребенку: как рассказать плохие новости с фронта

Как детям рассказать плохие новости с фронта

Тысячи детей в Украине сейчас растут рядом с одним родителем, потому что другой — на фронте. Иногда от самых родных долго нет звонка, или же приходят плохие новости. Многие люди не говорят их детям, чтобы уберечь и защитить.

Правильно ли это — замалчивать от ребенка правду и как сообщить ему плохие новости, эксклюзивно для Новини.LIVE рассказала психолог Оксана Сидун.

"Умолчание правды ощущается ребенком, потому что есть определенное напряжение в семье. Детская психика более адаптивна, чем психика взрослого. Поэтому желательно обо всем говорить с ребенком, такие вещи не умалчивать", — сказала психолог.

По ее словам, нужно сообщить новость ребенку в простой понятной форме. Лучше сказать это утром, после того, как ребенок позавтракал, чтобы у него был ресурс воспринять и переварить информацию.

"А также нужно дать время на реагирование. То есть не сказать плохую новость и увести в садик, а чтобы он с этой информацией побыл с вами", — добавила психолог.

Напомним, психологи дали ряд советов, как взрослые могут помочь ребенку справиться с тревогой в горе на фоне потери близкого человека.