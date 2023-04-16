Безкоштовна "гаряча лінія" психологічної допомоги для українців: куди звертатися
Міжнародна організація міграції ввела для українців безплатну "гарячу лінію" психологічної підтримки. Консультації доступні українською та російською мовами.
Про це повідомила МОМ.
Безкоштовна психологічна допомога
"Піклуватися про себе зараз важливо. Тільки так ви зможете приймати кращі рішення, діяти обдумано, а також допомогти не лише собі, але й рідним у ситуаціях невизначеності та криз. Психологи можуть допомогти вам навчитися приймати нову реальність та почати відновлювати своє життя", – йдеться в повідомленні організації.
Міжнародна організація з міграції радить не ігнорувати свої емоції, оскільки почуття страху, суму, ненависті або розпачу не зникнуть, і будуть впливати на психічний стан та фізичне самопочуття щодня.
Також МОМ зазначає, що на їхній "гарячій лінії" психологічної підтримки можна отримати як одну консультацію від професійних психологів, так і цілу серію.
Гаряча лінія працює безкоштовно та анонімно щодня з 10:00 до 20:00 (київський час) за такими номерами:
- Україна 0800211444
- Чехія +420 800 050 770
- Великобританія +44 808 164 8668
- Польща +48 22 104 32 38, +48 800 088 091
- Литва +370 800 00 474
- Угорщина +36 80 984 544 (понеділок-субота)
"Для консультацій англійською та арабською телефонуйте за цими ж номерами з 9:00 до 18:00 в робочі дні та з 10:00 до 17:00 у вихідні (за київським часом)", — зазначають в організації.
Нагадаємо, що у Консультаційному центрі Уповноваженого, який відкрився в Одеській області, жителі зможуть звернутися для отримання роз'яснень та допомоги з питань прав людини. Особлива увага буде приділятися питанням, пов'язаним з дітьми та воєнними конфліктами.