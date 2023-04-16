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Безкоштовна "гаряча лінія" психологічної допомоги для українців: куди звертатися

16 квітня 2023 04:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Безкоштовна "гаряча лінія" психологічної допомоги для українців: куди звертатися
Чоловік тримається за голову. Ілюстративне фото: pixabay.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міжнародна організація міграції ввела для українців безплатну "гарячу лінію" психологічної підтримки. Консультації доступні українською та російською мовами.

Про це повідомила МОМ.

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Безкоштовна психологічна допомога

"Піклуватися про себе зараз важливо. Тільки так ви зможете приймати кращі рішення, діяти обдумано, а також допомогти не лише собі, але й рідним у ситуаціях невизначеності та криз. Психологи можуть допомогти вам навчитися приймати нову реальність та почати відновлювати своє життя", – йдеться в повідомленні організації.

Міжнародна організація з міграції радить не ігнорувати свої емоції, оскільки почуття страху, суму, ненависті або розпачу не зникнуть, і будуть впливати на психічний стан та фізичне самопочуття щодня.

Також МОМ зазначає, що на їхній "гарячій лінії" психологічної підтримки можна отримати як одну консультацію від професійних психологів, так і цілу серію.

Гаряча лінія працює безкоштовно та анонімно щодня з 10:00 до 20:00 (київський час) за такими номерами:

  • Україна 0800211444
  • Чехія +420 800 050 770
  • Великобританія +44 808 164 8668
  • Польща +48 22 104 32 38, +48 800 088 091
  • Литва +370 800 00 474
  • Угорщина +36 80 984 544 (понеділок-субота)

"Для консультацій англійською та арабською телефонуйте за цими ж номерами з 9:00 до 18:00 в робочі дні та з 10:00 до 17:00 у вихідні (за київським часом)", — зазначають в організації.

Нагадаємо, що у Консультаційному центрі Уповноваженого, який відкрився в Одеській області, жителі зможуть звернутися для отримання роз'яснень та допомоги з питань прав людини. Особлива увага буде приділятися питанням, пов'язаним з дітьми та воєнними конфліктами.

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