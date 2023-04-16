Бесплатная "горячая линия" психологической помощи для украинцев: куда обращаться

Мужчина держится за голову. Илюстративное фото: pixabay.com

Международная организация миграции ввела для украинцев бесплатную "горячую линию" психологической поддержки. Консультации доступны на украинском и русском языках.

Об этом сообщила МОМ.

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"Заботиться о себе сейчас важно. Только так вы сможете принимать лучшие решения, действовать обдуманно, а также помочь не только себе, но и родным в ситуациях неопределенности и кризисов. Психологи могут помочь научиться принимать новую реальность и начать восстанавливать свою жизнь", — говорится в сообщении организации.

Международная организация по миграции советует не игнорировать свои эмоции, поскольку чувства страха, печали, ненависти или отчаяния не исчезнут, и будут влиять на психическое состояние и физическое самочувствие каждый день.

Также МОМ отмечает, что на их "горячей линии" психологической поддержки можно получить как одну консультацию профессиональных психологов, так и целую серию.

Горячая линия работает бесплатно и анонимно ежедневно с 10:00 до 20:00 (киевское время) по следующим номерам:

Украина 0800211444

Чехия +420 800 050 770

Великобритания +44 808 164 8668

Польша +48 22 104 32 38, +48 800 088 091

Литва +370 800 00 474

Венгрия +36 80 984 544 (понедельник-суббота)

"Для консультаций на английском и арабском звоните по этим же номерам с 9:00 до 18:00 в рабочие дни и с 10:00 до 17:00 в выходные (по киевскому времени)", — отмечают в организации.

Напомним, что в открывшемся в Одесской области Консультационном центре Уполномоченного жители смогут обратиться для получения разъяснений и помощи по вопросам прав человека. Особое внимание будет уделяться вопросам, связанным с детьми и военными конфликтами.