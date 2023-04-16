Бесплатная "горячая линия" психологической помощи для украинцев: куда обращаться
Международная организация миграции ввела для украинцев бесплатную "горячую линию" психологической поддержки. Консультации доступны на украинском и русском языках.
Об этом сообщила МОМ.
Бесплатная психологическая помощь
"Заботиться о себе сейчас важно. Только так вы сможете принимать лучшие решения, действовать обдуманно, а также помочь не только себе, но и родным в ситуациях неопределенности и кризисов. Психологи могут помочь научиться принимать новую реальность и начать восстанавливать свою жизнь", — говорится в сообщении организации.
Международная организация по миграции советует не игнорировать свои эмоции, поскольку чувства страха, печали, ненависти или отчаяния не исчезнут, и будут влиять на психическое состояние и физическое самочувствие каждый день.
Также МОМ отмечает, что на их "горячей линии" психологической поддержки можно получить как одну консультацию профессиональных психологов, так и целую серию.
Горячая линия работает бесплатно и анонимно ежедневно с 10:00 до 20:00 (киевское время) по следующим номерам:
- Украина 0800211444
- Чехия +420 800 050 770
- Великобритания +44 808 164 8668
- Польша +48 22 104 32 38, +48 800 088 091
- Литва +370 800 00 474
- Венгрия +36 80 984 544 (понедельник-суббота)
"Для консультаций на английском и арабском звоните по этим же номерам с 9:00 до 18:00 в рабочие дни и с 10:00 до 17:00 в выходные (по киевскому времени)", — отмечают в организации.
Напомним, что в открывшемся в Одесской области Консультационном центре Уполномоченного жители смогут обратиться для получения разъяснений и помощи по вопросам прав человека. Особое внимание будет уделяться вопросам, связанным с детьми и военными конфликтами.