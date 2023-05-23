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П'ять ознак того, що ваш мозок зарано старіє

23 травня 2023 05:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
П'ять ознак того, що ваш мозок зарано старіє
Лікар роздивляється результат МРТ-сканування мозку. Фото: freepik.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Дослідження показало, що розуміння, пам'ять та міркування можуть почати погіршуватися вже в 45 років. Існує низка ознак, які вказують на те, що мозок швидко старіє, таким чином можна спробувати запобігти цьому.

Про це повідомляє GALVANIZED MEDIA.

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Втрата відчуття рівноваги

Дослідження показують, що баланс починає погіршуватися, коли ви досягаєте середнього віку, приблизно у 50 років. Це відбувається через зменшення м'язової маси, яку можна покращити силовими тренуваннями. Крім того, врата відчуття рівноваги може бути пов'язана також і з іншими процесами в мозку, тож варто звернутися до лікаря.

Проблеми з рухом

"Деякі з типових ранніх ознак деменції включають проблеми з координацією та розпізнаванням, дезорієнтацію, проблеми з пам’яттю та зниженням комунікативних навичок", — зазначає видання.

Погіршення пам'яті

Час від часу забувати кілька слів природно. Але якщо ви помічаєте, що це відбувається занадто часто, варто звернути увагу, що ваш організм може сигналізувати вам про потенційні проблеми. Крім того, можливо, ви помічаєте, що час від часу забуваєте деякі речі з минулого, якщо це погіршується, варто звернутися до спеціаліста.

Втомлена жінка за ноутбуком. Фото: freepik.com

Важко виконувати рутинні справи

Часто усім не вистачає мотивації на виконання тих, чи інших завдань.

"Але якщо такі завдання, як сплата податків, баланс чекової книжки чи оплата рахунків здаються більш трудомісткими та складними, ніж зазвичай, це те, на що варто звернути увагу", — йдеться в матеріалі.

Перепади настрою

Життя загалом може викликати перепади настрою. Однак потрібно бути на сторожі, якщо раптово помічаєте зміни у своєму емоційному стані й поведінці. Незрозумілі коливання настрою можуть свідчити про необхідність консультації з лікарем.

Зазначається також, якщо зниження когнітивних функцій відбувається надто рано, надто швидко або більшою мірою, ніж можна було б очікувати, це може означати, що є якась основна проблема, яку слід вирішити невідкладно.

Нагадаємо, що вчені розповіли, як ми можемо "розігнати" свій мозок на 100%. Однак вони також попередили, що це може загрожувати епілепсією, оскільки мозок працює оптимально, активуючи лише необхідні нейрони.

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