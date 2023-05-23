Пять признаков того, что ваш мозг рано стареет

Врач рассматривает результат МРТ-сканирования мозга. Фото: freepik.com

Исследование показало, что понимание, память и размышления могут начать ухудшаться уже в 45 лет. Существует ряд признаков, указывающих на то, что мозг быстро стареет, таким образом можно попытаться предотвратить это.

Об этом сообщает GALVANIZED MEDIA.

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Утрата ощущения равновесия

Исследования показывают, что баланс начинает ухудшаться, когда вы достигаете среднего возраста, примерно в 50 лет. Это происходит из-за уменьшения мышечной массы, которую можно улучшить силовыми тренировками. Кроме того, врата ощущения равновесия может быть связана также и с другими процессами в мозге, поэтому следует обратиться к врачу.

Проблемы с движением

"Некоторые из типичных ранних признаков деменции включают проблемы с координацией и распознаванием, дезориентацию, проблемы с памятью и снижением коммуникативных навыков", — отмечает издание.

Ухудшение памяти

Время от времени забывать несколько слов естественно. Но если вы замечаете, что это происходит слишком часто, следует обратить внимание, что ваш организм может сигнализировать вам о потенциальных проблемах. Кроме того, возможно, вы замечаете, что иногда забываете некоторые вещи из прошлого, если это ухудшается, стоит обратиться к специалисту.

Усталая женщина за ноутбуком. Фото: freepik.com

Трудно выполнять рутинные дела

Часто всем не хватает мотивации для выполнения тех или иных задач.

"Но если такие задачи как уплата налогов, баланс чековой книги или оплата счетов кажутся более трудоемкими и сложными, чем обычно, это то, на что стоит обратить внимание", — говорится в материале.

Перепады настроения

Жизнь может вызвать перепады настроения. Однако нужно быть на страже, если вдруг замечаете изменения в своем эмоциональном состоянии и поведении. Непонятные колебания настроения могут свидетельствовать о необходимости консультации врача.

Отмечается также, если снижение когнитивных функций происходит слишком рано, слишком быстро или в большей степени, чем можно было бы ожидать, это может означать, что есть некая основная проблема, которую следует решить безотлагательно.

Напомним, что ученые рассказали, как мы можем "разогнать" свой мозг на 100%. Однако они также предупредили, что это может угрожать эпилепсией, поскольку мозг работает оптимально, активируя только необходимые нейроны.