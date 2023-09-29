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Новий COVID: чим небезпечний і як від нього вберегтися

29 вересня 2023 04:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новий COVID: чим небезпечний і як від нього вберегтися
Вчений досліджує штам коронавірусу. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Науковці зазначають, що коронавірус дуже мутує. Вже надходять небезпечні повідомлення про новий варіант Covid в Англії та Шотландії.

Про це пише видання Express.

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Головний медичний працівник Уельсу доктор сер Френк Атертон висловив занепокоєння щодо нового варіанту Covid BA.2.86. Він вважає, що вірус може передаватися набагато швидше.

"У нас є деякі докази того, що він може бути більш передаватися в закритих приміщеннях, таких як будинки для людей літнього віку, в’язниці, лікарні", — заявив науковець.

При цому доктор Атертон вважає, що поточні вакцини все ще зможуть запобігти серйозній шкоді від цього варіанту.

Тому він вкотре закликав зробити щеплення.

Нагадаємо, згідно з новим дослідженням, у людей, які довго хворіли на коронавірус, все більше виявляють певні пошкодження основних органів. МРТ-сканування показало, що пацієнти втричі частіше мали певні відхилення в різних органах, таких як легені, мозок і нирки.

Також ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала у низці країн світу новий штам коронавірусу, який отримав назву "Пірола". Він є підштамом "Омікрона", що налічує понад 30 мутацій. Штам "Пірола" може бути ще заразнішим, а перебіг хвороби — ще важчим.

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