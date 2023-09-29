Новий COVID: чим небезпечний і як від нього вберегтися
Науковці зазначають, що коронавірус дуже мутує. Вже надходять небезпечні повідомлення про новий варіант Covid в Англії та Шотландії.
Про це пише видання Express.
Новий штам коронавірусу
Головний медичний працівник Уельсу доктор сер Френк Атертон висловив занепокоєння щодо нового варіанту Covid BA.2.86. Він вважає, що вірус може передаватися набагато швидше.
"У нас є деякі докази того, що він може бути більш передаватися в закритих приміщеннях, таких як будинки для людей літнього віку, в’язниці, лікарні", — заявив науковець.
При цому доктор Атертон вважає, що поточні вакцини все ще зможуть запобігти серйозній шкоді від цього варіанту.
Тому він вкотре закликав зробити щеплення.
Нагадаємо, згідно з новим дослідженням, у людей, які довго хворіли на коронавірус, все більше виявляють певні пошкодження основних органів. МРТ-сканування показало, що пацієнти втричі частіше мали певні відхилення в різних органах, таких як легені, мозок і нирки.
Також ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала у низці країн світу новий штам коронавірусу, який отримав назву "Пірола". Він є підштамом "Омікрона", що налічує понад 30 мутацій. Штам "Пірола" може бути ще заразнішим, а перебіг хвороби — ще важчим.