Новий COVID: чим небезпечний і як від нього вберегтися

Вчений досліджує штам коронавірусу. Фото: depositphotos.com

Науковці зазначають, що коронавірус дуже мутує. Вже надходять небезпечні повідомлення про новий варіант Covid в Англії та Шотландії.

Про це пише видання Express.

Читайте також:

Новий штам коронавірусу

Головний медичний працівник Уельсу доктор сер Френк Атертон висловив занепокоєння щодо нового варіанту Covid BA.2.86. Він вважає, що вірус може передаватися набагато швидше.

"У нас є деякі докази того, що він може бути більш передаватися в закритих приміщеннях, таких як будинки для людей літнього віку, в’язниці, лікарні", — заявив науковець.

При цому доктор Атертон вважає, що поточні вакцини все ще зможуть запобігти серйозній шкоді від цього варіанту.

Тому він вкотре закликав зробити щеплення.

Нагадаємо, згідно з новим дослідженням, у людей, які довго хворіли на коронавірус, все більше виявляють певні пошкодження основних органів. МРТ-сканування показало, що пацієнти втричі частіше мали певні відхилення в різних органах, таких як легені, мозок і нирки.

Також ми писали, що Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала у низці країн світу новий штам коронавірусу, який отримав назву "Пірола". Він є підштамом "Омікрона", що налічує понад 30 мутацій. Штам "Пірола" може бути ще заразнішим, а перебіг хвороби — ще важчим.