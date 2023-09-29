Новый COVID: чем опасен и как от него уберечься

Ученый исследует штамм коронавируса. Фото: depositphotos.com

Ученые отмечают, что коронавирус очень мутирует. Уже приходят опасные сообщения о новом варианте Covid в Англии и Шотландии.

Об этом пишет издание Express.

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Новый штамм коронавируса

Главный медицинский работник Уэльса доктор Фрэнк Атертон выразил обеспокоенность по поводу нового варианта Covid BA.2.86. Он считает, что вирус может передаваться гораздо быстрее.

"У нас есть некоторые доказательства того, что он может быть более передаваться в закрытых помещениях, таких как дома престарелых, тюрьмы, больницы", — заявил ученый.

При этом доктор Атертон считает, что текущие вакцины все еще смогут предотвратить серьезный ущерб от этого варианта.

Поэтому он в очередной раз призвал привиться.

Напомним, согласно новому исследованию, у людей, длительно болевших коронавирусом, все больше обнаруживают определенные повреждения основных органов. МРТ-сканирование показало, что пациенты втрое чаще имели определенные отклонения в различных органах, таких как легкие, мозг и почки.

Также мы писали, что Всемирная организация здравоохранения зафиксировала в ряде стран мира новый штамм коронавируса, получивший название "Пирола". Он является подштаммом "Омикрона", насчитывающим более 30 мутаций. Штамм "Пирола" может быть еще более заразным, а течение болезни — еще более тяжелым.