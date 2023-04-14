Нову методу обстеження дитини використали у Києві: у чому унікальність
Столичні лікарі вперше в Україні застосували унікальну методу дослідження слизової тонкого кишечника. Методику опробували медики Охматдиту за допомогою ендокапсули.
Про це йдеться на сторінці медичного закладу у Facebook.
Медики кажуть, що за допомогою ендокапсули можна виявити патологію тонкої кишки, тоді як іншими методами це зробити неможливо.
У чому унікальність методи
Дослідження провадиться за допомогою камери у вигляді маленької капсули. Її застосування можливе навіть у маленьких дітей (вік від 2 років).
Ендокапсули абсолютно безболісні та безпечні для пацієнта, адже капсула є одноразовою, під час дослідження капсула проходить самостійно шлунково-кишковий тракт та виходить природним шляхом.
За допомогою капсули можна побачити зміни слизової тонкого кишечника.
Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зажадав, аби росіяни лікувались лише "вітчизняними препаратами". За його словами, "Росії потрібно стати незалежною від постачання ліків з-за кордону".