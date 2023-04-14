Нову методу обстеження дитини використали у Києві: у чому унікальність

Лікарі у Києві перші в Україні використали нову методу обстеження дитини. Фото: Facebook

Столичні лікарі вперше в Україні застосували унікальну методу дослідження слизової тонкого кишечника. Методику опробували медики Охматдиту за допомогою ендокапсули.

Про це йдеться на сторінці медичного закладу у Facebook.

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У Києві використали нову методу обстеження дитини. Фото: Facebook

У чому унікальність методи

Дослідження провадиться за допомогою камери у вигляді маленької капсули. Її застосування можливе навіть у маленьких дітей (вік від 2 років).

Дослідження провадиться за допомогою камери. Фото: Facebook

Ендокапсули абсолютно безболісні та безпечні для пацієнта, адже капсула є одноразовою, під час дослідження капсула проходить самостійно шлунково-кишковий тракт та виходить природним шляхом.

В Охматдиті впроваджують новий спосіб обстеження. Фото: Facebook

За допомогою капсули можна побачити зміни слизової тонкого кишечника.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зажадав, аби росіяни лікувались лише "вітчизняними препаратами". За його словами, "Росії потрібно стати незалежною від постачання ліків з-за кордону".