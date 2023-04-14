Новый метод обследования ребенка использовали в Киеве: в чем уникальность
Столичные врачи впервые в Украине применили уникальный метод исследования слизистой тонкого кишечника. Методику опробовали медики Охматдета с помощью эндокапсулы.
Об этом говорится на странице медицинского учреждения Facebook.
Медики говорят, что с помощью эндокапсулы можно обнаружить патологию тонкой кишки, в то время как другими методами это сделать невозможно.
В чем уникальность метода
Исследование производится с помощью камеры в виде маленькой капсулы. Ее применение возможно даже у маленьких детей (возраст от 2 лет).
Эндокапсулы абсолютно безболезненны и безопасны для пациента, ведь капсула одноразовая, во время исследования капсула проходит самостоятельно желудочно-кишечный тракт и выходит естественным путем.
С помощью капсулы можно увидеть изменения слизистой тонкого кишечника.
Напомним, российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы россияне лечились только "отечественными препаратами". По его словам, "России нужно стать независимой от поставок лекарства из-за границы".