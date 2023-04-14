Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Здоровье arrow Новый метод обследования ребенка использовали в Киеве: в чем уникальность arrow

Новый метод обследования ребенка использовали в Киеве: в чем уникальность

14 апреля 2023 03:27
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Новый метод обследования ребенка использовали в Киеве: в чем уникальность
Врачи в Киеве первыми в Украине использовали новый метод обследования ребенка. Фото: Facebook
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Столичные врачи впервые в Украине применили уникальный метод исследования слизистой тонкого кишечника. Методику опробовали медики Охматдета с помощью эндокапсулы.

Об этом говорится на странице медицинского учреждения Facebook.

Читайте также:

Медики говорят, что с помощью эндокапсулы можно обнаружить патологию тонкой кишки, в то время как другими методами это сделать невозможно.

В Киеве был использован новый метод обследования ребенка. Фото: Facebook

В чем уникальность метода

Исследование производится с помощью камеры в виде маленькой капсулы. Ее применение возможно даже у маленьких детей (возраст от 2 лет).

Исследование производится с помощью камеры. Фото: Facebook

Эндокапсулы абсолютно безболезненны и безопасны для пациента, ведь капсула одноразовая, во время исследования капсула проходит самостоятельно желудочно-кишечный тракт и выходит естественным путем.

В Охматдете внедряют новый способ обследования. Фото: Facebook

С помощью капсулы можно увидеть изменения слизистой тонкого кишечника.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы россияне лечились только "отечественными препаратами". По его словам, "России нужно стать независимой от поставок лекарства из-за границы".

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB