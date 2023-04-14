Новый метод обследования ребенка использовали в Киеве: в чем уникальность

Врачи в Киеве первыми в Украине использовали новый метод обследования ребенка. Фото: Facebook

Столичные врачи впервые в Украине применили уникальный метод исследования слизистой тонкого кишечника. Методику опробовали медики Охматдета с помощью эндокапсулы.

Об этом говорится на странице медицинского учреждения Facebook.

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Медики говорят, что с помощью эндокапсулы можно обнаружить патологию тонкой кишки, в то время как другими методами это сделать невозможно.

В Киеве был использован новый метод обследования ребенка. Фото: Facebook

В чем уникальность метода

Исследование производится с помощью камеры в виде маленькой капсулы. Ее применение возможно даже у маленьких детей (возраст от 2 лет).

Исследование производится с помощью камеры. Фото: Facebook

Эндокапсулы абсолютно безболезненны и безопасны для пациента, ведь капсула одноразовая, во время исследования капсула проходит самостоятельно желудочно-кишечный тракт и выходит естественным путем.

В Охматдете внедряют новый способ обследования. Фото: Facebook

С помощью капсулы можно увидеть изменения слизистой тонкого кишечника.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин потребовал, чтобы россияне лечились только "отечественными препаратами". По его словам, "России нужно стать независимой от поставок лекарства из-за границы".