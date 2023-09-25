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Носити смарт-годинники — небезпечно: у чому причина

25 вересня 2023 01:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Носити смарт-годинники — небезпечно: у чому причина
Смарт-годинники на руці у чоловіка та жінки. Фото: depositphotos.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Смарт-годинники, виготовлені з пластику або гуми є потенційним середовищем для колонізації та розповсюдження бактерій. Вчені заявляють, що такі вироби носити небезпечно.

Дослідження провела група вчених Флоридського Атлантичного університету, воно було опубліковано у науковому журналі "Advances in Infectious Diseases".

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Небезпека від смарт-годинників

Вчені зазначають, що смарт-годинники можуть бути небезпечними для людей. 

"Пластикові та гумові браслети можуть створити більш привабливе середовище для розповсюдження та колонізації бактерій, оскільки мають більш пористу та статичну поверхню", – пишуть науковці.

Так, проаналізувавши 20 різних смарт-годинників, вчені виявили, що 95% з них мали на своїй поверхні потенційно шкідливі бактерії, здатні призвести до шкірних хвороб та запалень.

Найбільш вразлива категорія населення — це медичні працівники, адже вони постійно перебувають у контакті з хворими пацієнтами. Також у зоні ризику відвідувачі спортзалів: в них на поверхні годинників виявили найвищий показник бактерій стафілококу.

"Бактерії стафілокока також можуть викликати більш серйозні інфекції, такі як зараження крові та синдром токсичного шоку", — зазначає Національна служба охорони здоров'я Англії.

Також є небезпека підхопити кишкову паличку.

Нагадаємо, останні вихідні жовтня Україна знову перейде на "зимовий час". Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад. Зазвичай годинники переводять о 4:00 ранку.

Щороку навколо цієї процедури триває безліч дискусій. Наприклад, в уряді вже неодноразово пропонували відмовитися від цієї традиції, однак щороку ці дебати нічим не закінчуються. 

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