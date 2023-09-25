Носить смарт-часы — опасно: в чем причина

Смарт-часы на руке у мужчины и женщины. Фото: depositphotos.com

Смарт-часы, изготовленные из пластика или резины, являются потенциальной средой для колонизации и распространения бактерий. Ученые заявляют, что такие изделия носить небезопасно.

Исследование провела группа ученых Флоридского Атлантического университета, оно было опубликовано в научном журнале "Advances in Infectious Diseases".

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Опасность смарт-часов

Ученые отмечают, что смарт-часы могут быть опасны для людей.

"Пластиковые и резиновые браслеты могут создать более привлекательную среду для распространения и колонизации бактерий, поскольку имеют более ячеистую и статическую поверхность", — пишут ученые.

Так, проанализировав 20 разных смарт-часов, ученые обнаружили, что 95% из них имели на своей поверхности потенциально вредные бактерии, способные привести к кожным болезням и воспалениям.

Наиболее уязвимая категория населения — это медицинские работники, ведь они постоянно находятся в контакте с больными пациентами. Также в зоне риска посетители спортзалов: у них на поверхности часов обнаружили самый высокий показатель бактерий стафилококка.

"Бактерии стафилококка также могут вызвать более серьезные инфекции, такие как заражение крови и синдром токсического шока", — отмечает Национальная служба здравоохранения Англии.

Также есть опасность подхватить кишечную палочку.

Напомним, последние выходные октября Украина снова перейдет на "зимнее время". Стрелки часов нужно будет перевести на час назад. Обычно часы переводят в четыре часа утра.

Каждый год вокруг этой процедуры продолжается множество дискуссий. К примеру, в правительстве уже неоднократно предлагали отказаться от этой традиции, однако ежегодно эти дебаты ничем не заканчиваются.