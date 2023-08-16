Найважчий чоловік у світі, що схуд на 330 кг: як він виглядає нині
Мексиканець Хуан Педро Франко — "Найгладкіша людина світу" — важив понад 590 кг. Він схуд на 330 кіло та показав, який зараз має вигляд.
Світлини мексиканець оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.
Найгладкіша людина світу
На світлинах він позує разом зі своїм собакою.
А ще сім років тому Книга рекордів Гіннеса визнала його найважчою людиною у світі. Він був прикутий до ліжка і для того, щоб перемістити його, потрібно було вісім людей.
Після операції з бандажування шлунка, зміни дієти та режиму вправ Хуан втратив 330 кг.
Нагадаємо, для зменшення тривожності, дискомфорту та підвищення ефективності схуднення варто додати до свого раціону розмарин. Ця приправа надзвичайно корисна для організму людини.
Для приготування чаю з розмарину вам потрібно залити 500 мл окропу та одну чайну ложку листя приправи. Напій повинен настоюватися в термосі приблизно 30 хвилин. Після цього чай потрібно процідити. Приймайте його тричі на день до приймання їжі по дві столові ложки.