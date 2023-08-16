Найважчий чоловік у світі, що схуд на 330 кг: як він виглядає нині

Мексиканець Хуан Педро Франко. Фото: Instagram

Мексиканець Хуан Педро Франко — "Найгладкіша людина світу" — важив понад 590 кг. Він схуд на 330 кіло та показав, який зараз має вигляд.

Світлини мексиканець оприлюднив на своїй сторінці в Instagram.

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На світлинах він позує разом зі своїм собакою.

Хуан Педро Франко. Фото: Іnstagram

А ще сім років тому Книга рекордів Гіннеса визнала його найважчою людиною у світі. Він був прикутий до ліжка і для того, щоб перемістити його, потрібно було вісім людей.

Після операції з бандажування шлунка, зміни дієти та режиму вправ Хуан втратив 330 кг.

Хуан Педро Франко до схуднення. Фото: Іnstagram

Нагадаємо, для зменшення тривожності, дискомфорту та підвищення ефективності схуднення варто додати до свого раціону розмарин. Ця приправа надзвичайно корисна для організму людини.

Для приготування чаю з розмарину вам потрібно залити 500 мл окропу та одну чайну ложку листя приправи. Напій повинен настоюватися в термосі приблизно 30 хвилин. Після цього чай потрібно процідити. Приймайте його тричі на день до приймання їжі по дві столові ложки.