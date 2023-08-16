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Самый тяжелый человек в мире, который похудел на 330 кг: как он выглядит сейчас

16 августа 2023 03:12
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Самый тяжелый человек в мире, который похудел на 330 кг: как он выглядит сейчас
Мексиканец Хуан Педро Франко. Фото: Instagram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Мексиканец Хуан Педро Франко — "Самый толстый человек в мире" — весил более 590 кг. Он похудел на 330 кило и показал, как сейчас выглядит.

Фотографии мексиканец обнародовал на своей странице в Instagram.

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На фотографиях он позирует вместе со своей собакой.

Хуан Педро Франко. Фото: Instagram

А еще семь лет назад "Книга рекордов Гиннеса" признала его самым тяжелым человеком в мире. Он был прикован к кровати и для того чтобы переместить его, нужно было восемь человек.

После операции по бандажированию желудка, изменению диеты и режиму упражнений Хуан потерял 330 кг.

Хуан Педро Франко до похудения. Фото: Instagram

Напомним, для уменьшения тревожности, дискомфорта и повышения эффективности похудения следует добавить в свой рацион розмарин. Эта приправа очень полезна для организма человека.

Для приготовления чая из розмарина нужно залить 500 мл кипятка и одну чайную ложку листьев приправы. Напиток должен настаиваться в термосе около 30 минут. После этого чай нужно процедить. Принимайте его трижды в день до еды по две столовых ложки.

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