Самый тяжелый человек в мире, который похудел на 330 кг: как он выглядит сейчас

Мексиканец Хуан Педро Франко. Фото: Instagram

Мексиканец Хуан Педро Франко — "Самый толстый человек в мире" — весил более 590 кг. Он похудел на 330 кило и показал, как сейчас выглядит.

Фотографии мексиканец обнародовал на своей странице в Instagram.

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На фотографиях он позирует вместе со своей собакой.

Хуан Педро Франко. Фото: Instagram

А еще семь лет назад "Книга рекордов Гиннеса" признала его самым тяжелым человеком в мире. Он был прикован к кровати и для того чтобы переместить его, нужно было восемь человек.

После операции по бандажированию желудка, изменению диеты и режиму упражнений Хуан потерял 330 кг.

Хуан Педро Франко до похудения. Фото: Instagram

Напомним, для уменьшения тревожности, дискомфорта и повышения эффективности похудения следует добавить в свой рацион розмарин. Эта приправа очень полезна для организма человека.

Для приготовления чая из розмарина нужно залить 500 мл кипятка и одну чайную ложку листьев приправы. Напиток должен настаиваться в термосе около 30 минут. После этого чай нужно процедить. Принимайте его трижды в день до еды по две столовых ложки.