Тривожні наслідки "Wine o'clock": рівень хронічних захворювань печінки зріс в 5 разів

Хворобливі відчуття в животі. Фото: Google.com

Медичні дослідження свідчать, що починаючи з другої половини 20 століття статистика захворювань печінки у Великій Британії невпинно зростає. На думку експертів, причиною може бути рясне вечірнє вживання алкоголю, згідно традиції "wine o’clock".

Про це пише видання Dailymail.

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Згідно нового дослідження, британська культура "винних годин" ("Wine o'clock") є частиною тривожної хвилі, яка призвела до того, що смертність від хронічних захворювань печінки за останні десятиріччя зросла в п’ять разів. Найвищі показники спостерігаються серед людей старше 65 років, які найбільше ризикують захворіти на рак печінки.

У дослідженні використовувалися анонімні лікарняні записи, щоб ідентифікувати людей, для яких екстрена госпіталізація була першою ознакою хронічного захворювання печінки.

Дослідники виявили тривожну тенденцію:

Наприклад, з 30 000 екстрених госпіталізацій, спричинених хронічними захворюваннями печінки, 13 000 були пацієнтами, яким діагноз був поставлений вперше.

Кожен шостий пацієнт (17 %) помер у лікарні, а 37 % померли протягом року після екстреної госпіталізації.

Також, згідно подальшим висновкам, 34 % тих, хто залишив лікарню, були госпіталізовані протягом місяця.

Медики наголошують, що саме нові данні дослідження дозволяють вперше виміряти повний масштаб проблеми.

"Перші результати невтішні: кількість пацієнтів, яким діагноз ставлять в екстреному порядку, зростає, але виживання покращилося дуже незначно", — розповідає Джессіка Кінг, доцент Лондонської школи гігієни та тропічної медицини.

"Люди мають неправильне уявлення і помилково вважають, що їм нічого не загрожує", — вважає Ванесса Хебдітч директор з питань політики Британського фонду печінки.

"Якщо ви випиваєте півпляшки вина щовечора, що легко зробити, випивши склянку під час готування, ще одну під час обіду і, можливо, третю під час перегляду телевізора, тоді ви п’єте з потенційно шкідливою швидкістю", — пояснює вона.

На думку професора Вільяма Бернала з Інституту вивчення печінки лікарні Kings College, наступні кроки для команди дослідників мають полягати в тому, щоб з'ясувати, яка саме допомога захворівшим забезпечить найкращі умови їх виживання.

Раніше ми повідомляли, що у вині одеського виробництва виявили шкідливу речовину. Продукт експортували до Польщі, втім шкідливий алкоголь може бути і на полицях місцевих магазинів.

Також маємо новину про те, що в Португалії через аварію на лікеро-горілчаному заводі десятки літрів вина розлилися вулицями міста Левіра.