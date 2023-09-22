Болезненные ощущения в животе. Фото: Google.com

Медицинские исследования свидетельствуют, что начиная со второй половины 20 века статистика заболеваний печени в Великобритании постоянно растет. По мнению экспертов, причиной может быть обильное вечернее употребление алкоголя , согласно традиции "wine o'clock".

Об этом пишет издание Dailymail .

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Согласно новому исследованию, британская культура "винных часов" ("Wine o'clock") является частью тревожной волны, приведшей к тому, что смертность от хронических заболеваний печени за последние десятилетия выросла в пять раз. Самые высокие показатели наблюдаются среди людей старше 65 лет, наиболее рискующих заболеть раком печени.

В исследовании использовались анонимные больничные записи для идентифицирования людей, для которых экстренная госпитализация была первым признаком хронического заболевания печени.

Исследователи выявили тревожную тенденцию:

Например, из 30 000 экстренных госпитализаций, вызванных хроническими заболеваниями печени, 13 000 являлись пациентами, которым диагноз был поставлен впервые.

Каждый шестой пациент (17%) скончался в больнице, а 37% умерли в течение года после экстренной госпитализации.

Также, согласно дальнейшим выводам, 34% покинувших больницу были госпитализированы в течение месяца.

Медики отмечают, что именно новые данные исследования позволяют впервые измерить полный масштаб проблемы.

"Первые результаты неутешительны: количество пациентов, которым диагноз ставят в экстренном порядке, растет, но выживание улучшилось очень незначительно" , - рассказывает Джессика Кинг, доцент Лондонской школы гигиены и тропической медицины.

"Люди имеют неправильное представление и ошибочно полагают, что им ничего не угрожает" , — считает Ванесса Хэбдитч директор по вопросам политики Британского фонда печени.

"Если вы выпиваете полбутылки вина каждый вечер, что легко сделать, выпив стакан во время готовки, еще один во время обеда и, возможно, третий во время просмотра телевизора, тогда вы пьете с потенциально вредной скоростью", - объясняет она.

По мнению профессора Уильяма Бернала из Института изучения печени больницы Kings College, следующие шаги для команды исследователей должны заключаться в том, чтобы выяснить, какая помощь заболевшим обеспечит наилучшие условия их выживания.

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