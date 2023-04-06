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В Україні уперше пересадили шкіру дитині від померлого донора

6 квітня 2023 11:34
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Хлопчик Андрій, який переніс унікальну операцію
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В Україні уперше в історії вітчизняної медицини пересадили людині шкіру від померлого раніше донора. Це стало можливим завдяки створенню банку шкіри.

Про це повідомляє Meta.

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Однорічний хлопчик на ім’я Андрій переніс унікальну операцію з пересадки шкіри.

Дитина перелила на себе окріп з чайника. 

Андрій отримав опіки 25% шкіри — перш за все, підборіддя, шиї та грудної клітини.

Унікальна операція з пересадки шкіри від мертвого донора

Унікальна операція

Лікарі змогли врятувати хлопчика, але шкіра була уражена окропом настільки, що не могла відновитися самостійно.

Тому медики вирішили пересадити Андрію шкіру від померлого раніше донора.

До можливості такої операції — першої в Україні — лікарі готувалися кілька років. Сприяло підготовці та проведенню операції те, що завдяки зміні законодавства про трансплантацію стало можливим створення у одній із західних областей України банку шкіри.

Операція пройшла успішно, маленький пацієнт проходить процес відновлення.

Унікальна операція з пересадки шкіри від мертвого донора

Нагадаємо, у жовтні минулого року медики вперше пересадили кишківник від мертвого донора. Це сталося в столиці Іспанії Мадриді.

Фото: Meta

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