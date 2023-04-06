В Украине впервые пересадили кожу ребенку от умершего донора

Мальчик Андрей, перенесший уникальную операцию

В Украине впервые в истории отечественной медицины пересадили человеку кожу от умершего донора. Это стало возможным благодаря созданию банка кожи.

Об этом сообщает Meta.

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Годовалый мальчик по имени Андрей перенес уникальную операцию по пересадке кожи.

Ребенок перелил на себя кипяток из чайника.

Андрей получил ожоги 25% кожи — прежде всего подбородка, шеи и грудной клетки.

Уникальная операция

Врачи смогли спасти мальчика, но кожа была поражена кипятком настолько, что не могла восстановиться самостоятельно.

Поэтому медики решили пересадить Андрею кожу от умершего донора.

К возможности такой операции первой в Украине врачи готовились несколько лет. Содействовало подготовке и проведению операции то, что благодаря изменению законодательства о трансплантации стало возможным создание в одной из западных областей Украины банка кожи.

Операция прошла успешно, маленький пациент проходит процесс восстановления.

Напомним, в октябре прошлого года медики впервые пересадили кишечник от мертвого донора. Это произошло в столице Испании в Мадриде.

Фото: Meta