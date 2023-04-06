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В Украине впервые пересадили кожу ребенку от умершего донора

6 апреля 2023 11:34
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Мальчик Андрей, перенесший уникальную операцию
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В Украине впервые в истории отечественной медицины пересадили человеку кожу от умершего донора. Это стало возможным благодаря созданию банка кожи.

Об этом сообщает Meta.

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Годовалый мальчик по имени Андрей перенес уникальную операцию по пересадке кожи.

Ребенок перелил на себя кипяток из чайника.

Андрей получил ожоги 25% кожи — прежде всего подбородка, шеи и грудной клетки.

Уникальная операция по пересадке кожи от мертвого донора

Уникальная операция

Врачи смогли спасти мальчика, но кожа была поражена кипятком настолько, что не могла восстановиться самостоятельно.

Поэтому медики решили пересадить Андрею кожу от умершего донора.

К возможности такой операции первой в Украине врачи готовились несколько лет. Содействовало подготовке и проведению операции то, что благодаря изменению законодательства о трансплантации стало возможным создание в одной из западных областей Украины банка кожи.

Операция прошла успешно, маленький пациент проходит процесс восстановления.

Уникальная операция по пересадке кожи от мертвого донора

Напомним, в октябре прошлого года медики впервые пересадили кишечник от мертвого донора. Это произошло в столице Испании в Мадриде.

Фото: Meta

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