В Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус

Коронавірус в Україні

Голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики в Україні Федір Лапій заявив про стабільне зростання захворюваності COVID-19 в останні тижні. У ході свого виступу він зазначив, що на початку січня було затишшя, але тепер кількість підтверджених випадків за минулий тиждень становить близько 15 тисяч.

Про це повідомляє Media Center Ukraine.

Коронавірус в Україні

Також зростає кількість госпіталізованих та померлих, а нині кількість померлих досягає 100 на тиждень.

Лапій також наголосив, що статистика залишається сумною, а прогнози — невтішними. Понад 85% померлих — це люди віком від 60 років, які мали отримати не лише дві дози вакцини, а й бустерну дозу, як це відбувається в Данії, Іспанії, Португалії та багатьох інших країнах. Він зазначив, що COVID-19 поки не залишить Україну, і потрібні додаткові зусилля для боротьби з цим вірусом.

Експерти вказують на необхідність більш ефективної стратегії вакцинації населення, особливо старших людей. Вони також вважають, що важливо продовжувати стежити за дотриманням запобіжних заходів, таких як соціальна дистанція, носіння масок і часте миття рук. Загалом експерти наголошують на необхідності безперервних зусиль для обмеження поширення COVID-19 та захисту населення.

Нагадаємо, що Управління з контролю якості харчових продуктів та медикаментів США (FDA) пропонує змінити підхід до вакцинації проти коронавірусу. Регулятор пропонує запровадити щорічне щеплення проти COVID-19.