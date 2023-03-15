В Украине стремительно растет количество заболевших коронавирусом

Коронавирус в Украине

Глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики в Украине, Федор Лапий, заявил о стабильном росте заболеваемости COVID-19 в последние недели. В ходе своего выступления он отметил, что в начале января было затишье, но теперь число подтвержденных случаев за прошедшую неделю составляет около 15 тысяч.

Об этом сообщает Media Center Ukraine.

Коронавирус в Украине

Также растет число госпитализированных и умерших, а в настоящее время количество умерших достигает 100 в неделю.

Лапий также подчеркнул, что статистика остается печальной, а прогнозы — неутешительными. Более 85% умерших — это люди старше 60 лет, которые должны были получить не только две дозы вакцины, но и бустерную дозу, как это происходит в Дании, Испании, Португалии и многих других странах. Он отметил, что COVID-19 пока не оставит Украину, и необходимы дополнительные усилия для борьбы с этим вирусом.

Эксперты указывают на необходимость более эффективной стратегии вакцинации населения, особенно для старших людей. Они также считают, что важно продолжать следить за соблюдением мер предосторожности, таких как социальная дистанция, ношение масок и частая мойка рук. В целом, эксперты подчеркивают необходимость непрерывных усилий для ограничения распространения COVID-19 и защиты населения.

Напомним, что Управление по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предлагает изменить подход к вакцинации против коронавируса. Регулятор предлагает внедрить ежегодную прививку против COVID-19.