У Житомирі вперше зробили трансплантацію серця: результати надскладної операції

Кадри відео з операції

Сьогодні зранку, 20 березня, у Житомирі провели надскладну операцію — трансплантацію серця. Українські лікарі з Інституту серця врятували молоду дівчину з рідкісною групою крові.

Про це у своєму Facebook розповів директор інституту, кардіохірург Борис Тодуров.

Деталі

Директор Інституту серця Борис Тодуров опублікував кадри з операції. Він подякував усім лікарям за виконану роботу. Також він висловив подяку родині донора, яка дала дозвіл на трансплантацію серця.

"Щойно зробили першу трансплантацію серця у Житомирі. Повертаємося втомлені та щасливі. Зовсім молода дівчина з рідкісною четвертою групою крові отримала нове серце. Дякую всім, хто не спав цієї ночі та разом з нами рятував нашу пацієнтку", — зазначив кардіохірург.

Відомо, що операцію провели в обласній лікарні Житомира.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Київщині лікар під час операції залишила серветку в тілі семирічної дитини.

Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит", де йому провели повторне оперативне втручання. У ході процедури медичний персонал дістав із тіла дитини шматок серветки, який залишили після початкової операції.