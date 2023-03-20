У Житомирі вперше зробили трансплантацію серця: результати надскладної операції
Сьогодні зранку, 20 березня, у Житомирі провели надскладну операцію — трансплантацію серця. Українські лікарі з Інституту серця врятували молоду дівчину з рідкісною групою крові.
Про це у своєму Facebook розповів директор інституту, кардіохірург Борис Тодуров.
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Директор Інституту серця Борис Тодуров опублікував кадри з операції. Він подякував усім лікарям за виконану роботу. Також він висловив подяку родині донора, яка дала дозвіл на трансплантацію серця.
"Щойно зробили першу трансплантацію серця у Житомирі. Повертаємося втомлені та щасливі. Зовсім молода дівчина з рідкісною четвертою групою крові отримала нове серце. Дякую всім, хто не спав цієї ночі та разом з нами рятував нашу пацієнтку", — зазначив кардіохірург.
Відомо, що операцію провели в обласній лікарні Житомира.
Нагадаємо, нещодавно ми писали, що на Київщині лікар під час операції залишила серветку в тілі семирічної дитини.
Після виписки з медустанови дитина скаржилася на погане самопочуття. Батьки доставили хлопчика до НДСЛ "Охматдит", де йому провели повторне оперативне втручання. У ході процедури медичний персонал дістав із тіла дитини шматок серветки, який залишили після початкової операції.