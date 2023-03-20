В Житомире впервые сделали трансплантацию сердца: результаты сверхсложной операции
Сегодня утром, 20 марта, в Житомире была проведена сверхсложная операция — трансплантация сердца. Украинские врачи из Института сердца спасли молодую девушку с редкой группой крови.
Об этом в своем Facebook рассказал директор института, кардиохирург Борис Тодуров.
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Директор Института сердца Борис Тодуров опубликовал кадры с операции. Он поблагодарил всех врачей за проделанную работу. Также он поблагодарил семью донора, которая дала разрешение на трансплантацию сердца.
"Только что сделали первую трансплантацию сердца в Житомире. Возвращаемся уставшие и счастливые. Совсем молодая девушка с редкой четвертой группой крови получила новое сердце. Спасибо всем, кто не спал этой ночью и вместе с нами спасал нашу пациентку", — отметил кардиохирург.
Известно, что операция была проведена в областной больнице Житомира.
Напомним, недавно мы писали, что на Киевщине врач во время операции оставила салфетку в теле семилетнего ребенка.
После выписки из медучреждения ребенок жаловался на плохое самочувствие. Родители доставили мальчика в НДСЛ "Охматдет", где ему провели повторное оперативное вмешательство. В ходе процедуры медицинский персонал достал из тела ребенка кусок салфетки, оставленный после начальной операции.