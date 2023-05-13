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У Португалії легалізували евтаназію для важкохворих людей

13 травня 2023 11:32
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Португалії легалізували евтаназію для важкохворих людей
Медсестра набирає ліки з ампули. Фото: УНІАН
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 13 травня, парламент Португалії схвалив законопроєкт, щодо легалізації евтаназії. Це стосується тільки тих людей, які страждають від невиліковних хвороб.

Про це повідомляє AFP.

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Зазначається, що цей законопроєкт засмутив католицьке португальське суспільство. З боку президента країни Марсело Ребелу де Соуза також надійшли рішучі протидії, адже він є вірним відвідувачем церкви.

Згідно з законом повнолітні люди зможуть просити допомогти померти, якщо вони невиліковно хворі та відчувають нестерпні страждання. Це стосуватиметься лише тих, хто мучиться від "тривалого" та "нестерпного" болю, за винятком випадків, коли особа буде визнана психічно недієздатною для прийняття такого рішення.

Закон буде застосовуватися лише до громадян та законних резидентів Португалії та не поширюватиметься на іноземців, які приїжджають до країни з метою вкоротити собі віку.

Нагадаємо, що Канада змінює попереднє рішення, яке дозволяє людям із психічними захворюваннями робити евтаназію. Тепер це під забороною, адже медики занепокоєні тим, що система охорони здоров’я не готова працювати зі складними випадками.

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